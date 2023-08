Borussia Dortmund bietet Mega-Summe für Spieler – bei IHM geht Kehl All-In

Es könnte in den kommenden Jahren eine der wichtigsten Personalien bei Borussia Dortmund sein. Im Tor plant man langfristig mit Gregor Kobel. Kein Wunder, immerhin ist der Schweizer einer der besten Keeper der Liga.

Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2026, dennoch möchte Borussia Dortmund frühzeitig eine Verlängerung klar machen. Spekulationen um einen Wechsel will man im Keim ersticken. Dafür ist der BVB offenbar bereit, bei Kobel All-In zu gehen.

Borussia Dortmund: Kobel ragt heraus

Keine Frage, Kobel ist im Konstrukt der Dortmunder Mannschaft einer der wichtigsten Spieler. Er ist die unangefochtene Nummer 1, hat die Torwartdiskussion nach einer wilden Saison 20/21 in der zwischen Roman Bürki und Marwin Hitz getauscht wurde, beruhigt.

Weitere Nachrichten: Jude Bellingham: Schockierender Bericht – stimmt DAS, steht er in einem ganz anderen Licht da

Bei den Fans ist er beliebt und für seine Leistungen geschätzt. Auch innerhalb des Teams hat er ein hohes Standing. Daher überraschte es nicht, dass Borussia Dortmund Kobel zur neuen Saison zum stellvertretenden Kapitän hinter Emre Can ernannte.

Kehl zückt Geldbeutel

Um Kobel zu halten, ist der BVB wohl bereit, tief in die Tasche zu greifen. Laut der „WAZ“ soll der Schweizer zu einem Top-Verdiener gemacht werden. Bei einer Unterschrift winkt ihm wohl ein achtstelliger Millionen Betrag als Jahresgehalt – also mindestens 10 Millionen.

Daher, so heißt es, seien die Bosse auch sehr zuversichtlich, dass die Verlängerung nur eine Frage der Zeit und Formsache sei. Besonders will man verhindern, dass der FC Bayern München daherkommt und Kobel wegschnappt.

Borussia Dortmund: Angst vor den Bayern

Denn der Rekordmeister sucht fieberhaft nach einem neuen Keeper. Dieser soll den Ausfall von Manuel Neuer abfangen und ihn vielleicht in Zukunft auch ersetzen. Der Name Gregor Kobel fiel als Kandidat dabei mehrfach.

Noch mehr zum Thema kannst du hier lesen:

Noch hat Borussia Dortmund allerdings alle Trümpfe in der Hand. Selbst wenn auf einmal Wechselgedanken aufkommen – dann könnte man eine saftige Ablöse rausschlagen. Doch so weit will man es gar nicht erst kommen lassen.