Borussia Dortmund: Kobel-Entscheidung gefallen! Fans zucken zusammen

Seit Wochen fehlt er dem BVB – nun steht sein Comeback bevor. Was nach guten Nachrichten für Borussia Dortmund klingt, lässt jedoch viele Fans zusammenzucken.

Nach Ausfällen gegen Leipzig, Graz und Mainz soll Gregor Kobel jetzt für die Nationalelf wieder ran. Verletzungsanfällig und gerade erst genesen soll er in beiden Länderspielen für die Schweiz im Tor stehen. Ein Plan, der nicht jeden bei Borussia Dortmund glücklich machen dürfte.

Borussia Dortmund: Pikantes Kobel-Comeback

Beim Pokal-Aus in Wolfsburg biss er 120 Minuten auf die Zähne, danach war für Gregor Kobel erstmal Schluss. Hüftprobleme, durch eine Einblutung noch verkompliziert, sorgten dafür, dass der Torwart dreimal zusehen musste. Beileibe nicht das erste Mal – immer wieder fiel der 26-Jährige in den letzten Monaten aus.

Auch beim 1:3 in Mainz wurde er von Ersatzkeeper Alexander Meyer vertreten. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, erklärte Trainer Nuri Sahin. Mit hochgezogenen Augenbrauen wurden deshalb nun die neusten Nachrichten aus der Schweiz zur Kenntnis genommen.

Beim BVB verletzt, für die Schweiz einsatzbereit

Nur sechs Tage, nachdem er in Mainz verletzungsbedingt fehlte, soll Gregor Kobel in der Nations League das Tor der Schweiz hüten. Aus der „Nati“ gab es grünes Licht, der Schlussmann soll sogar in beiden Partien gegen Serbien (Freitag, 20.45 Uhr) und in Spanien (Montag, 20.45 Uhr) eingesetzt werden. Angesichts der gerade erst überstandenen Verletzung eine Entscheidung, mit der nicht jeder BVB-Fan wunschlos glücklich sein dürfte.

Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg (23. November) soll er dann auch wieder für Borussia Dortmund spielen können. Jedenfalls, wenn sich die Einsätze für die Schweiz nicht als zu vorschnell erweisen.