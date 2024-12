Borussia Dortmund: Top-Klubs stehen Schlange – Mega-Ablöse für BVB-Star?

In den vergangenen Jahren konnte Borussia Dortmund schon das ein oder andere Top-Talent zu einer Menge Geld machen. Mit Jude Bellingham und Erling Haaland sind nur zwei Beispiele zu nennen, die dem BVB einen echten Geldregen bescherten.

Seitdem wartet man bei Borussia Dortmund noch auf den nächsten Mega-Deal. Nun könnte der nächste Star-Abgang jedoch bevorstehen. Viele Top-Klubs stehen bereits jetzt Schlange – müssen sich die BVB-Fans von ihm verabschieden?

Borussia Dortmund: Gittens weckt Begehrlichkeiten

Jamie Gittens erlebt beim BVB in dieser Saison seinen endgültigen Durchbruch. In bislang 19 Pflichtspielen kommt der Flügelspieler auf bereits acht Tore und vier weitere Vorlagen. Starke Werte des englischen U21-Nationalspielers, die auch andernorts nicht unbemerkt bleiben.

Denn wie „Sky“ berichtet, soll das Premier-League-Quartett aus Liverpool, Arsenal, Chelsea und Tottenham Interesse an Gittens angemeldet haben. Dem Pay-TV-Sender zufolge sollen einige Vereine sogar schon „erste Gespräche“ mit dem Shootingstar von Borussia Dortmund aufgenommen haben. In den Konversationen ginge es vornehmlich darum, sich für einen möglichen Transfer in Zukunft in Stellung zu bringen, heißt es in dem Bericht.

100 Millionen Euro Ablöse?

Gittens selbst soll jedoch vorerst noch keinen Abflug aus Dortmund planen. Der Vertrag des 20-Jährigen läuft ohnehin noch bis Sommer 2028, eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben. Heißt: Die Ablösesumme für Gittens dürfte bei einem vorzeitigen Abgang hoch ausfallen. Auf Dortmunder Seite soll es dafür sogar schon konkrete Vorstellungen geben.

Dem Journalisten Patrick Berger zufolge soll die BVB-Chefetage sogar von einem Verkauf in Höhe von 100 Millionen Euro träumen. Im Sommer 2020 war Gittens für gerade einmal 100.000 Euro aus Manchester gekommen. Dem BVB winkt also ein satter Gewinn.