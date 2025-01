Borussia Dortmund: Situation wird immer prekärer – jetzt muss der BVB auch um Gittens bangen

Die Stimmung bei Borussia Dortmund dürfte derzeit wohl im Keller sein. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie steht Trainer Nuri Sahin massiv unter Druck. Das kommende Champions-League-Spiel in Bologna wird sogar schon als Endspiel betitelt.

Als wäre die jüngste Ergebnismisere beim BVB nicht schon genug, könnte die Fans von Borussia Dortmund nun die nächste Hiobsbotschaft erreichen. Denn mit Jamie Gittens könnte einer der wenigen Dortmunder Lichtblicke dieser Saison den Klub schon bald verlassen – ist er schon im Sommer weg?

Borussia Dortmund: Gittens-Abflug im Sommer?

Dass BVB-Juwel Jamie Gittens nach seiner Leistungsexplosion in dieser Saison internationales Interesse wecken würde, war zu befürchten. In den vergangenen Wochen häuften sich die Berichte über zahlreiche Interessenten an dem Flügelspieler, vor allem aus der Premier League soll es einige Lockrufe geben. Nun könnte dem BVB das aktuelle Leistungsloch zum Verhängnis werden.

Denn wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll ein BVB-Abgang von Gittens im kommenden Sommer wahrscheinlich sein, sollte der Revierklub die Qualifikation für die Champions League verpassen. Derzeit hat der BVB sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten VfB Stuttgart. Keine leichte Ausgangsposition für die Mannschaft von Nuri Sahin.

Auch Bayern an Gittens dran

Wie aus dem „Sky“-Bericht außerdem hervorgeht, soll mit dem FC Bayern München ein direkter Dortmunder Konkurrent an den Diensten von Jamie Gittens interessiert sein. Allerdings hat der deutsche Rekordmeister mit Manchester United und dem FC Chelsea nicht nur namhafte, sondern auch zahlungskräftige Konkurrenz.

Sollte sich im Sommer also ein Wettbieten um Jamie Gittens anbahnen, müssen sich die Bosse des FC Bayern München wohl mächtig strecken, um den Engländer an Land ziehen zu können. Dennoch steht auch fest: Schafft Borussia Dortmund doch noch die Qualifikation für die Champions League, rückt ein Sommer-Abgang von Gittens in weite Ferne.