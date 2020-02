Borussia Dortmund feiert Erling Haaland – und der Norweger reagiert mit DIESEM Spruch

Dortmund. Was für ein Auftritt von Erling Haaland! Auch in der Champions League macht der Sturmbulle bei Borussia Dortmund da weiter, wo er in Salzburg aufgehört hat: Er schießt Tore wie am Fließband.

Achtmal traf Erling Haaland für Salzburg in den sechs Gruppenspielen. Im Achtelfinal-Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain legte der Norweger wieder einen Doppelpack hin.

Borussia Dortmund: Erling Haaland nach Gala gegen PSG irritierend bescheiden

Und nicht nur das: Erneut schwärmt ganz Europa auch von seiner Mentalität, seiner Omnipräsenz auf dem Platz, seiner Defensiv-Arbeit… Die 19-jährige Naturgewalt war gegen Paris so bärenstark, dass selbst PSG-Trainer Thomas Tuchel eingestehen musste: „Er ist ein Tier.“

Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds

Umso seltsamer mutet an, wie Erling Haaland selbst seine Leistung beurteilte. Auf die Frage des DAZN-Feldreporters, ob er wisse, wie gut er eigentlich ist, sagte Haaland: „Ich habe noch viel Luft nach oben. Das hat man auch heute gesehen.“

+++ Borussia Dortmund besiegt Paris – hier alle Highlights +++

Wie bitte?! Während ganz Dortmund ihn auf Händen trägt und ganz Europa in Ehrfurcht erstarrt, fand Erling Haaland sich selbst offenbar eher „geht so“.

------------------------------------

• Mehr Sport-Themen:

Borussia Dortmund: Erling Haaland sauer über schweren Vorwurf – „Das ist lächerlich!“

FC Schalke 04: Schnappt S04 sich seinen eigenen Jadon Sancho? Englisches Juwel im Visier

• Top-News des Tages:

Formel 1: Krasses Gerücht um Sebastian Vettel! Jetzt kommt raus, dass der Ex-Weltmeister...

„Das perfekte Dinner“(Vox) in Düsseldorf: Kandidat erlebt schlimmsten Albtraum

-------------------------------------

Der Norweger erklärt: „Ich will mit dem BVB in diesem Wettbewerb noch weit kommen. Wir müssen jetzt an diese Leistung anknüpfen. Vor meinem Treffer zum 2:1 habe ich nicht großartig nachgedacht. Ich habe einfach draufgehalten und dann habe ich den Moment genossen. Was wir uns ankreiden müssen: Wir hätten zu null spielen müssen. Das Tor von PSG war ein Geschenk von uns.“

Für Borussia Dortmunds Wunderstürmer Erling Haaland gehen den Fans die Superlative aus. Foto: imago images/Team 2

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Spielt der Winter-Neuzugang von Borussia Dortmund so weiter, könnte die Champions-League-Saison für den BVB zu einer langen Reise werden.