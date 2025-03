Borussia Dortmund: BVB gibt Millionen-Angebot ab! Schlägt Kehl bei IHM zu?

Borussia Dortmund muss bei seinen Transferaktivitäten im kommenden Sommer womöglich ein Regal tiefer greifen. Derzeit sieht es nicht danach aus, als würde der BVB auch im kommenden Jahr in der Champions League spielen. Keine attraktive Perspektive für etwaige Neuzugänge.

Dennoch scheint Sebastian Kehl weiter nach den ganz großen Juwelen zu greifen. Und bereits jetzt könnte der Sportdirektor von Borussia Dortmund fündig geworden sein. Bei ihm macht Schwarz-Gelb richtig Druck!

Borussia Dortmund: BVB reicht Banzuzi-Offerte ein

Den Namen Ezechiel Banzuzi werden bislang wohl nur die Wenigsten schon einmal gehört haben. Wenig verwunderlich ist das nicht, denn der 20-Jährige spielt derzeit beim belgischen Erstligisten OH Leuven auf eher kleinerer Fußballbühne. Dennoch scheint sich der zentrale Mittelfeldspieler bei den Scouts der europäischen Top-Klubs bereits einen Namen gemacht zu haben.

Denn wie der „telegraaf“ nun berichtet, soll Borussia Dortmund reges Interesse an den Diensten des niederländischen U21-Nationalspielers zeigen. Und damit nicht genug: Demnach soll der BVB auch mit einem ersten Angebot in Leuven vorstellig geworden sein. Dieses soll bei circa zehn Millionen Euro liegen. Doch reicht das den Belgiern?

Banzuzi-Abgang wohl beschlossene Sache

Wie aus dem Bericht hervorgeht, wollen die Verantwortlichen von OH Leuven offenbar mehr sehen. Und das, obwohl die Dortmunder Offerte den Marktwert Banzuzis bereits deutlich überschreitet. Dennoch scheint man sich beim belgischen Erstligisten offenbar eine noch höhere Ablöse für sein Mega-Juwel zu erhoffen.

Gut möglich, dass Leuven in dieser Causa auf ein Wettbieten spekulieren könnte. Denn laut dem „telegraaf“ sollen auch Klubs aus Frankreich und Portugal an Banzuzi interessiert sein. Fest stehen dürfte jedenfalls, dass der Youngster nach Saisonende seine Zelte in Belgien abbaut.