Borussia Dortmund: Erling Haaland begeistert mit dieser Aussage – „DABEI bekomme ich Gänsehaut!“

Dortmund. Erling Haaland begeistert die Fans von Borussia Dortmund seit seinem Wechsel auf und neben dem Platz.

Dem jungen Norweger fliegen die Herzen der BVB-Anhänger nur so zu. In einem Interview deutet er jetzt an, dass er durchaus länger bei Borussia Dortmund bleiben könnte.

Borussia Dortmund: Haaland hat einiges beim BVB vor

Mit dem Transfer von Erling Haaland haben die BVB-Verantwortlichen einen der besten Deals der letzten Jahre vollzogen. Der 19-Jährige startete furios im schwarz-gelben Trikot, traf in seinen ersten acht Bundesligapartien neun Mal ins Tor.

Erling Haaland bei Borussia Dortmund:

Kam in elf Pflichtspielen zum Einsatz

Erzielte zwölf Tore und gab drei Assists

Stand insgesamt 736 Minuten auf dem Feld

Trifft im Schnitt alle 61 Minuten das Tor

Die Ablösesumme von nur 20 Millionen Euro kann mittlerweile als absolutes Schnäppchen angesehen werden. Dass Haaland mit seinen Leistungen das Interesse anderer Topklubs weckt, ist selbstverständlich. Über seine Verbleibdauer beim BVB wird viel spekuliert.

Stadion-Atmosphäre sorgt für Gänsehaut

Daher sorgen seine Aussagen in einem Interview mit dem „Daily Mirror“ jetzt für große Freude unter den Dortmund-Anhängern. „Ich bin gerade erst hier angekommen“, sagt der Stürmer gegenüber der englischen Boulevardzeitung. „Ich bin sehr glücklich hier. Ich will einiges hier erreichen.“

Von den BVB-Fans auf der Südtribüne ist Haaland ganz begeistert. Foto: imago images/Moritz Müller

Klingt nicht gerade so, als ob Haaland vorhätte, den BVB in Kürze schon wieder zu verlassen. Zur Begeisterung der Fans, denn die würden sich sehr freuen, sollte das Talent noch lange für Dortmund auf Torejagd gehen.

Auch über die Atmosphäre im Dortmunder Stadion schwärmt der Youngster: „Von dem Stadion hier bekomme ich Gänsehaut. Ich fühle mich wohl.“

Wann Haaland und seine Teamkollegen diese Atmosphäre wieder spüren können, ist aber unklar. Die Bundesliga pausiert weiterhin, bei einem Re-Start würden erstmal nur Geisterspiele stattfinden. (mh)