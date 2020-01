Foto: imago images/Uk Sports Pics Ltd

Emre Can steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Emre Can kurz vor BVB-Wechsel? DIESES Detail spricht dafür

Dortmund. Schlägt Borussia Dortmund noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Der BVB hat ein Auge auf Emre Can geworfen. Ein Abgang bei Juventus steht wohl kurz bevor.

Heuert Emre Can noch in dieser Woche bei Borussia Dortmund an? Ein Detail spricht besonders für den Transfer.

Borussia Dortmund: Emre Can vor Bundesliga-Rückkehr?

Die Zeit von Emre Can bei Juventus Turin neigt sich dem Ende. Seit der Nicht-Nominierung für die Champions League gilt der 26-Jährige als Wechselkandidat.

In diesem Winter könnte es nun mit einem Transfer klappen. Schon länger ist Can bei Borussia Dortmund im Gespräch. Nach dem Abgang von Julian Weigl ist beim BVB ein Platz im Zentrum frei.

Emre Can ist bei Juventus Turin nur noch Bankdrücker. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Nach Informationen von Sky deutet alles darauf hin, dass Dortmund den Zuschlag bekommt. Zu den Konkurrenten zählt neben Bayern München auch Tottenham Hotspur.

Der größte Hinweis auf den Wechsel von Can: Der Nationalspieler stand beim Spiel gegen den SSC Neapel schon nicht mehr im Kader.

Offizieller Begründung: Grippe. Allerdings soll der Grund ein möglicher Abgang von Can sein. Laut Sky soll der Transfer Anfang nächster Woche finalisiert werden.

Nach sechs Jahren im Ausland zurück in die Bundesliga

Für Can wäre es nach sechs Jahren im Ausland die Rückkehr in die Bundesliga. Er spielte in der Jugend für Bayern München und wechselte 2013 zu Bayer Leverkusen.

2014 wagte er den Sprung ins Ausland und ging zum FC Liverpool. Seit 2018 spielt er für Juventus Turin.