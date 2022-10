Borussia Dortmund: Terzic mit Lobeshymne auf BVB-Neuzugang – „Können uns auf ihn verlassen“

In der vergangenen Transferperiode war Borussia Dortmund sehr aktiv. Acht neue Spieler konnte Sportdirektor Sebastian Kehl verpflichten.

Vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Sevilla hat sich der Trainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic, nun sehr positiv über einen dieser Neuzugänge geäußert. Die Rede ist von Niklas Süle.

Borussia Dortmund: Terzic lobt Neuzugang Süle

„Wir haben den ersten Kontakt im Juni bei der Nationalmannschaft gehabt. Niklas hat mir alles geliefert, was ich wissen muss“, beginnt Terzic seine Lobeshymne auf den Neuzugang. „Er hat geschildert, warum er sich hierfür entschieden hat. Er hat sich leider zu Saisonbeginn verletzt und ein bisschen gebraucht, um wieder spielfit zu werden. Seitdem können wir uns auf ihn verlassen“, so der BVB-Trainer weiter.

In der aktuellen Saison kommt Neuzugang Süle bereits auf zehn Spiele für die Dortmunder. Die ersten beiden Partien in der diesjährigen Bundesligasaison musste der gebürtige Frankfurter aufgrund einer Muskelverletzung pausieren. In den letzten Wochen gehörte der 27-Jährige dann immer öfter zur Stammelf des BVB.

Borussia Dortmund: Terzic mit Kompliment an Süle

Im Nachfolgenden machte Terzic deutlich, wie wichtig Spieler wie Süle für das Team sind. Dies macht er insbesondere am letzten Spiel gegen den FC Bayern fest. „Großes Kompliment. Er hat, als ich ihm mitgeteilt habe, dass wir ihn für Samstag in einer etwas ungewohnteren Rolle einzusetzen, gesagt: ,Klar Trainer. Machen wir‘“, erklärte Terzic am Montag (10. Oktober) auf der Pressekonferenz vor dem CL-Spiel gegen den FC Sevilla.

„Das ist immer gut, wenn du solche Jungs hast auf die du dich verlassen kannst. Und das konnten wir uns bis jetzt bei Nikki (Niklas Süle Anm. d. Red.) jedes Mal“, so der BVB-Trainer abschließend.