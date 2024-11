Borussia Dortmund: Irres Gerücht sorgt für Wirbel! Schnappt Bayern München beim BVB zu?

Borussia Dortmund gilt seit Jahren als ärgster Verfolger des FC Bayern München. Auch wenn zuletzt der Stern von Bayer Leverkusen aufging, ist der „Klassiker“ zwischen dem BVB und dem FCB wohl noch immer das Highlight im Bundesliga-Kalender.

Umso erstaunlicher erscheint da ein Transfergerücht zwischen den beiden Top-Klubs, das nun durch die Medien geistert. Schnappen die Bayern wirklich bei Borussia Dortmund zu? Alle BVB-Fans dürften ganz genau hinschauen!

Borussia Dortmund: Zieht es Duranville nach München?

Das Potenzial ist Julien Duranville wohl keinesfalls abzusprechen, der 18-Jährige gilt als eines der größten Juwele Europas. Das Problem: Der Belgier schleppt sich in Dortmund von Verletzung zu Verletzung, kommt so nie wirklich in Tritt. Erst gegen Freiburg feierte der belgische Nationalspieler sein Comeback, nachdem er zuvor wochenlang wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte. Bahnt sich nun ein Abgang des Mega-Talents an?

Ausgeschlossen ist das wohl nicht. Denn wie „FootballTransfers“ berichtet, soll ausgerechnet der FC Bayern München ein Auge auf Duranville geworfen haben. Doch der deutsche Rekordmeister ist offenbar nicht der einzige Interessent: Auch Newcastle United soll den BVB-Profi auf dem Zettel haben.

Kompany als X-Faktor?

Initiator des Bayern-Interesses dürfte wohl vor allem Vincent Kompany sein, der Duranville noch aus seiner Zeit beim RSC Anderlecht kennt. Unter dem FCB-Trainer feierte der Teenager sein Profidebüt. Vergessen hat Kompany seinen ehemaligen Schützling jedenfalls nicht: „Ich hatte die Chance, mit ihm bei RSC zu arbeiten. Wir haben sofort gesehen, welche Wirkung er hatte, er hat das Blatt des Spiels gewendet. Das ist in diesem Alter selten möglich“, so Kompany.

Ob es letztendlich zu einem Duranville-Wechsel nach München kommt, bleibt abzuwarten. Derzeit erscheint es allerdings unwahrscheinlich, dass der BVB ein Mega-Talent aus den eigenen Reihen zu einem direkten Konkurrenten ziehen lässt.