Borussia Dortmund: Er kann es nicht lassen! Dietmar Hopp schießt wieder gegen den BVB

Es ist eine der größten Fehden in der jüngeren Geschichte der Bundesliga. Dietmar Hopp gegen die Fans von Borussia Dortmund. Besonders die Ultras des BVB stoßen sich an der Figur Dietmar Hopp und seiner Rolle bei der TSG Hoffenheim.

Während Hopp das Verhalten der Fans oft genug beklagt, gießt er selbst auch immer wieder Öl ins Feuer. Jetzt schießt er erneut gegen Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund schlimmer als die TSG Hoffenheim?

Es waren skurrile Szenen im März dieses Jahres bei der Partie Hoffenheim gegen Bayern. Nachdem in Gästeblock Schmähplakate gegen TSG-Mäzen Hopp gezeigt wurden, unterbrach der Schiedsrichter die Partie. Nach einigen Minuten ging es weiter – die Profis beider Vereine spielten sich als Reaktion auf die Ereignisse den Ball allerdings nur noch im Mittelkreis hin und her.

Beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern eskalierte der Streit um Hopp. Foto: dpa/ Michael Probst

Es war die Eskalation eines seit Jahren schwelenden Streits zwischen der Fanszene und Dietmar Hopp selbst, welcher vor allem von den Ultras des BVB, aber eben auch von vielen anderen Fangruppen angefeindet wird. Durch die Coronapause und die anschließenden Geisterspiele, verlief das Thema erstmal wieder im Sande – bis jetzt.

Denn jetzt holt der Unternehmer wieder gegen die Fans und gegen den BVB aus. In einem Interview mit „Sport 1“ sprach Hopp über die Beschimpfungen und die Kommerz-Vorwürfe und stellte dabei fest: „Wir bei der TSG sind ein Klub, der nicht Kommerz-Verein genannt werden darf. Schauen wir mal auf Borussia Dortmund, das ist inzwischen Kommerz pur.“ Eine genauere Begründung für diese Behauptung nennt er nicht.

Auch gegen die neureichen Herthaner schießt der 80-Jährige. „Richten wir den Blick nach Berlin, da sind viele Millionen im Umlauf. Ich freue mich für die Entwicklung bei der Hertha, aber ich kann nicht verstehen, dass ich auch von deren Fans attackiert werde.“ Die Berliner bekommen von ihrem Investor Lars Windhorst erneut eine Finanzspritze von 150 Millionen Euro.

Hopp glaubt nicht an ein Ende des Fan-Hass‘

Dass die ganze Sache wieder vergessen ist, wenn die Zuschauer in Zukunft wieder zurück in die Stadien kehren dürfen glaubt Hopp nicht. „Ich glaube nicht, dass über die Ereignisse mit dem Fan-Hass genug Gras gewachsen ist, das ist in zwölf Jahren nicht passiert und wird in den nächsten Jahren leider auch nicht so sein.“

Immerhin ist er vor Anfeindungen der Dortmunder in den nächsten Heimspielen gegen den BVB geschützt. Nachdem die Anhänger des BVB im vergangen Dezember gegen geltende Auflagen verstießen, wurden sie für die kommenden zwei Jahre von Spielen in Hoffenheim ausgeschlossen. (mh)