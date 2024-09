Borussia Dortmund: EM-Star trumpft weiter auf – BVB schaut ganz genau hin

Bei der Europameisterschaft 2024 rückte er mit seinen Auftritten in den Fokus, jetzt legt er bei seinem Klub weiter nach. Die Rede ist vom rumänischen Nationalspieler Dennis Man, der offenbar auch das Interesse des BVB geweckt hat.

Borussia Dortmund soll die Situation des Flügelstürmers weiterhin ganz genau beobachten. Die Verantwortlichen verfolgen seine Entwicklung. Ein Transfer könnte im nächsten Sommer wieder interessant werden.

Borussia Dortmund: Rumänischer EM-Star trumpft auf

Gleich beim 3:0-Auftaktsieg gegen die Ukraine glänzte Man mit zwei Toren und auch im weiteren Turnierverlauf machte er – wenn auch ohne Scorer – auf sich aufmerksam. Bei seinem Klub Parma Calcio setzt er diesen starken Lauf fort. In den ersten drei Spielen erzielte er zwei Treffer und auch bei den vergangenen Länderspielen war er beim 3:0-Sieg gegen den Kosovo vor dem Tor erfolgreich. Für seine Leistungen in den ersten Wochen wurde er in der Serie A zum Spieler des Monats August gewählt.

+++ BVB-Star Karim Adeyemi setzt deutliches Zeichen – Ansage an Sahin und Nagelsmann +++

Die starken Auftritte blieben auch Borussia Dortmund nicht verborgen. Scouts des BVB sollen sich den Rumänen in den ersten Spielen auch schon live im Stadion angeschaut haben. Und offenbar besteht das Interesse weiterhin. Schon im April gab es Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung, jetzt legt der italienische Transfer-Journalist Nicolo Schira nach: Der BVB beobachte die Situation von Man weiterhin.

Wird Man im nächsten Sommer ein Thema beim BVB?

Man wechselte 2021 von FCSB aus seiner Heimat Rumänien in die italienische Serie A. Parma Calcio legte damals 11 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis 2027, wurde Ende Juli erst verlängert.

Das könnte dich auch interessieren:

Im kommenden Sommer könnte er tatsächlich ein Thema bei Borussia Dortmund werden. Allerdings müsste sich dafür erst beim BVB etwas tun. Donyell Malen und Karim Adeyemi werden immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht.