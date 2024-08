Borussia Dortmund: Juwel lässt selbst Sahin staunen – „Hat mich überrascht“

Der Saisonstart für Borussia Dortmund rückt immer näher! Nach einer anstrengenden Sommervorbereitung steht der Pokal- und Liga-Auftakt bevor für die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin bevor.

Der BVB-Coach konnte sich im Trainingslager in Bad Ragaz einen ersten Eindruck von seinem Team machen. Dabei konnte ein Talent von Borussia Dortmund überraschen, wie Sahin jetzt verraten hat. Winkt ihm bald das Profidebüt?

Borussia Dortmund: Juwel lässt selbst Sahin staunen

Seit einigen Tagen gibt es reichlich Aufregung um Talente von Borussia Dortmund. Während Tom Rothe den BVB bereits verlassen und sich Union Berlin angeschlossen hat, stehen Youssoufa Moukoko und Paris Brunner vor einem Abgang. Dafür aber kann ein anderes Juwel überzeugen.

Die Rede ist von Cole Campbell, der im Trainingslager einen guten Eindruck bei den Verantwortlichen und vor allem bei Nuri Sahin hinterlassen hat. „Cole hat mich überrascht“, bilanzierte der Cheftrainer in einer Medienrunde in Bad Ragaz über die Leistung des Youngsters. „Er kam ohne Erwartungen hierher, jetzt zeigt er seit einigen Tagen: Okay, da könnte eine Tür aufgehen.“

Winkt ihm also in dieser Saison sein Profidebüt? Neben Campbell waren noch drei weitere U19-Spieler dabei: Paris Brunner, Almugera Kabar und Kjell Wätjen. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir gerade vier U-19-Spieler im Kader haben“, freut sich Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

Sahin erinnert sich zurück

Sahin, der 2005 selbst aus der B-Jugend von Borussia Dortmund hochgezogen wurde, erinnert sich an die Zeit damals zurück. „Ich war selber junger Spieler. Ich war 16, als ich Profi wurde“, so Sahin, der dann über seinen ehemaligen Trainer von damals scherzt: „Und Bert van Marwijk hat mich nicht spielen lassen, weil ich gut aussehe oder grüne Augen habe.“ Danach erlebte er eine erfolgreiche Karriere mit einigen Titeln.

Das erhoffen sich auch viele BVB-Talente, die nach dem Trainingslager viel Erfahrung mitgenommen haben. Die Schwarzgelben sind schließlich dafür bekannt, jungen Spielern eine Chance zu geben und zu absoluten Top-Stars zu machen. Die Namen dürften dabei jedem Fan bekannt sein.