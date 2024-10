Borussia Dortmund: Juwel mit krasser Ansage – sie gilt Nuri Sahin

Borussia Dortmund muss in den kommenden Wochen auf einige seiner Stars verzichten. Auf den Flügeln fallen Julien Duranville und Karim Adeyemi wochenlang aus (hier liest du die Details). Die Personal-Lage hat sich von jetzt auf gleich drastisch verschärft.

Wie Trainer Nuri Sahin die beiden Ausfälle kompensieren will, ist noch nicht bekannt. Gut möglich wäre, dass er einem Juwel von Borussia Dortmund die Chance gibt, sich bei den Profis zu beweisen. Eines von ihnen schlägt auch direkt große Töne an.

Borussia Dortmund: Juwel bringt sich in Stellung

Die Fans des BVB sehnen sich nach dem nächsten großen Durchbruch. Talente, die wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham in Dortmund zu Weltstars wurden, stehen derzeit nicht gerade Schlange. Große Hoffnungen liegen natürlich auf Duranville, doch der muss zuerst seine regelmäßigen Verletzungen in den Griff kriegen.

Vielleicht die Chance für ein anderes Juwel von Borussia Dortmund? Cole Campbell sorgt im Nachwuchs der Schwarz-Gelben seit einigen Jahren für Aufsehen. Mit mittlerweile 18 Jahren peilt er den nächsten Schritt an – und der soll bei den Profis gelingen.

Klare Ansage an Sahin

Im Interview mit den „Ruhr Nachrichten“ spricht das Juwel über seine Ziele für die kommenden Monate. „Das ist eine wichtige Saison für mich“, ist er sich dem Druck bewusst. „Ich möchte den Durchbruch bei den Profis schaffen“, macht er jedoch unmissverständlich klar.

Seine bisherige Profibilanz ist für diese hohen Ziele allerdings überschaubar. Zwar saß er zuletzt beim Spiel gegen Union Berlin auf der Bank, Profiminuten sammelte er bisher allerdings noch nicht. Seine Ansage dürfte allerdings auch bei BVB-Coach Sahin ankommen.

Borussia Dortmund: Ist die Chance da?

Was er dafür tun muss, ist ihm klar: „Dafür muss ich hart arbeiten und dann werden wir sehen, was möglich ist. Ich hoffe, ich bekomme bald meine Chance“, sagt er. Und die Anzeichen verdichten sich, dass es bald so weit sein könnte.

Denn neben seiner Kadernominierung gegen Union spricht auch die Personal-Lage bei Borussia Dortmund für ihn. Denn neben Adeyemi und Duranville fällt auch Gio Reyna aus. Damit verbleiben nur zwei gelernte Flügelspieler im Kader.