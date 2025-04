Borussia Dortmund: Barcelona ächzt schon – BVB mit entscheidendem Vorteil?

Es könnte das Saisonhighlight einer enttäuschenden Spielzeit werden! Im Viertelfinale der Champions League trifft Borussia Dortmund auf den FC Barcelona. Bereits in der Gruppenphase hatten beide Mannschaften ein Spektakel geliefert.

Jetzt also das Duell in Hin- und Rückspiel. Borussia Dortmund läuft glücklicherweise jetzt zur Hochform auf. Und Barcelona? Ist so schwer am Ächzen, dass der BVB einen enormen Vorteil haben könnte.

Borussia Dortmund: Ausnahmsweise Ruhe

Die zunehmende Belastung von Fußballprofis ist ein omnipräsentes Thema. Wenn die Bundesliga vorbei ist, reisen die Dortmund-Stars zur Klub-WM nach Amerika. Eine richtig lange Sommerpause wird es für einige nicht geben. Gesteigerte Verletzungssorgen haben die Top-Teams längst im Griff.

Glücklicherweise hatte der BVB zuletzt eine normale Belastung. Weil man im DFB-Pokal schon ausgeschieden war, spielte man seit der letzten Länderspielpause nur zwei Bundesliga-Spiele. Unter der Woche war für Borussia Dortmund frei. Mit Blick auf den CL-Kracher konnte man sich also auch ein wenig schonen. Ganz anders sieht das beim Gegner aus!

Barca im Dauerstress

In der gleichen Zeitspanne absolvierte Barcelona schon wieder vier Spiele. Noch am Donnerstag nach der Nations League ging es schon wieder los, drei Tage später war man schon wieder im Einsatz. Es folgten Pokal-Halbfinale gegen Atletico und ein weiterer Liga-Auftritt gegen Betis Sevilla.

Die Katalanen stehen unter Dauerstress, bekommen kaum eine Pause. Ein Problem für die beiden Viertelfinales? Der BVB könnte mit einem Frische-Vorteil daher kommen, der einiges bewirken könnte.

Allerdings muss auch für den gelbgesperrten Pascal Groß ein frischer Ersatz rein. Und Sturmstar Guirassy hat seit der Länderspielpause auch nur wenige Minuten für Borussia Dortmund auf dem Platz gestanden.