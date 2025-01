Borussia Dortmund: Nächstes Mega-Juwel zum BVB? Mit IHM hätten wohl niemand gerechnet

Talente und Borussia Dortmund – das hat in den vergangenen Jahren bestens funktioniert. Spieler wie Jude Bellingham drehten beim BVB mächtig auf und bescherten dem Klub am Ende dreistellige Millionen-Einnahmen.

Diese Transferstrategie dürfte man beim Revierklub auch in den kommenden Jahren verfolgen. Nun könnte Borussia Dortmund auf der Suche nach dem nächsten Mega-Talent fündig geworden sein. Mit diesem Juwel hätte jedoch wohl niemand gerechnet – beschert er dem BVB schon bald den nächsten Geldregen?

Borussia Dortmund: Chukwuemeka auf dem Radar

Der Name Carney Chukwuemeka dürfte vielen Fans von Borussia Dortmund nichts sagen. Verwunderlich ist das nicht, denn im mit Stars gefüllten Kader des FC Chelsea kommt der 21-Jährige in dieser Saison noch überhaupt nicht zum Zug. Lediglich fünf mal durfte der zentrale Mittelfeldspieler unter Trainer Enzo Maresca in dieser Saison auf dem Rasen stehen – und das stets nur als Joker.

Dieser Umstand könnte nun Borussia Dortmund auf den Plan rufen. Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll Chukwuemeka einer der Namen sein, der in der Dortmunder Chefetagefür die gesuchte Position des „Box-to-Box-Spielers“ beim BVB in Frage kommt.

Hohe Ausstiegsklausel für Chukwuemeka

Dazu passt: Chelsea soll einem Leihgeschäft für den ehemaligen Spieler von Aston Villa alles Andere als abgeneigt sein. Auch gegenüber einer im Deal verankerten Kaufoption soll sich der Premier-League-Klub offen zeigen. Dem BVB dürfte das entgegenkommen, denn die festgelegte Ausstiegsklausel für Chukwuemeka in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro ist für Schwarz-gelb niemals zu stemmen.

Borussia Dortmund dürfte zudem gute Beziehungen zum Klub aus London pflegen, denn bereits im letzten Winter schloss der BVB ein Leihgeschäft mit Chelsea ab. Damals wechselte Ian Maatsen für ein halbes Jahr nach Dortmund – und wurde unter Edin Terzic zum Senkrechtstarter.