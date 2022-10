Borussia Dortmund: Nach Union-Pleite – Hummels wütet gegen Schiri

Bei der 0:2 Niederlage von Borussia Dortmund gegen Union Berlin hat sich das Team von Trainer Edin Terzic zum wiederholten Mal in dieser Saison nicht mit Ruhm bekleckert. Sowohl die Fans als auch die Mannschaft sind nach der vierten Niederlage in der Bundesliga enttäuscht.

Mats Hummels fand schon nach direkt nach dem Abpfiff deutliche Worte und kritisierte die Leistungen des Teams. In den sozialen Netzwerken sorgte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund nun mit einem Post erneut für Aufsehen.

Borussia Dortmund: Mats Hummels kritisiert Schiedsrichter

Kurze Zeit, nachdem die Spieler der beiden Teams am Sonntag in den Katakomben des Stadions verschwunden waren, richtete sich Mats Hummels mit einem Post auf Instagram an die Fans des BVB. Nachdem er zuerst versuchte, die Leistung seiner Mannschaft zu erklären, setzte er einen kleinen Seitenhieb an den Schiedsrichter der Partie: Tobias Stieler.

„PS: Ich habe schon Elfmeter gegen mich bekommen für sehr viel weniger …“ schließt der Weltmeister von 2014 seine Stellungnahme zum Spiel ab. Doch was war geschehen? In der 83. Minute kam Mats Hummels im Strafraum der Berliner zu Fall.

Der Grund: Knoche im Trikot der Unioner umklammerte den Innenverteidiger des BVB und zog ihn zu Boden, als dieser gerade zum Ball laufen wollte. Für Schiedsrichter Stieler offenbar zu wenig, denn weder er noch der VAR meldeten sich um die Szene zu überprüfen.

Borussia Dortmund bleibt erneut ohne Sieg

Zum dritten Mal in Serie blieb Borussia Dortmund am Sonntag ohne Sieg. Schon gegen den 1.FC Köln verlor der BVB, bevor sie vor einer Woche gegen den FC Bayern München nur zu einem 2:2 gekommen sind.

Das Spiel gegen den Hauptstadtklub war somit das dritte in der Bundesliga in Folge, in welchem der BVB ohne Sieg geblieben ist. Auch im Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla konnte das Team von Trainer Terzic lediglich ein 1:1 erzielen. Gut für die Fans des BVB: Das kommende Spiel ihres Lieblingsklubs am Mittwoch gegen Hannover 96 im DFB-Pokal muss gewonnen werden, damit die Dortmunder ins Achtelfinale einziehen können. Ein Unentschieden ist somit ausgeschlossen.