Borussia Dortmund in der Zwickmühle – wird ER im Sommer vor die Tür gesetzt?

Im nächsten Sommer laufen bei Borussia Dortmund einige Verträge aus. Bereits jetzt müssen sich die Verantwortlichen des BVB rund um Sportdirektor Sebastian Kehl Gedanken über die Zukunft der einzelnen Spieler machen.

Während bei einigen Akteuren intern bereits feststeht, wie es für sie bei Borussia Dortmund weitergehen soll, ist die Zukunft bei Raphael Guerreiro noch ungeklärt. Aus guten Gründen.

Borussia Dortmund: Wie geht es mit Raphael Guerreiro weiter?

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten sollen sich die Verantwortlichen des BVB noch nicht im Klaren darüber sein, ob Raphael Guerreiro eine schwarz-gelbe Zukunft hat. Demnach sollen besonders die schwankenden Leistungen des Portugiesen die Klub-Bosse ins Grübeln bringen. In der Bundesliga häufen sich die durchschnittlichen Leistungen des Linksverteidigers reihenweise, während er in der Champions League regelmäßig auf konstant hohem Niveau agiert.

Des Weiteren sollen die Verantwortlichen des Vizemeisters nicht begeistert von der technischen Verspieltheit und der Verletzungsanfälligkeit des Portugiesen sein. Seit seiner Ankunft beim BVB war Guerreiro 489 Tage als verletzt gemeldet und verpasste somit 80 Spiele für seinen Klub.

Guerreiro würde gerne bei Borussia Dortmund bleiben

Dem Bericht zufolge soll sich der 28-Jährige hingegen sicher sein, wie seine Zukunft aussehen soll. Demnach würde Guerreiro seinen 2023 auslaufenden Vertrag gerne verlängern. Er fühle sich, den Informationen der „Ruhr Nachrichten“ zufolge, zusammen mit seiner Familie sehr wohl in Dortmund und würde deshalb gerne weitere Jahre in der Stadt verbringen.

Der Linksverteidiger wird sich beim Vizemeister daher in den nächsten Wochen und Monaten beweisen müssen, nicht nur in der Champions League, sondern vor allem auch in der Bundesliga und dem DFB-Pokal.