Borussia Dortmund: Terzic warnt vor Union-Spiel DAVOR – „Wird ein wesentlicher Faktor sein“

Am Sonntag (16. Oktober) steht für Borussia Dortmund das Spiel beim Tabellenführer Union Berlin auf dem Programm. Der Klub aus der Hauptstadt überzeugte zuletzt mit starken Leistungen und fuhr auch in der Europa League gegen Malmö FF drei wichtige Punkte ein.

Auf der Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Spiel wurde Trainer Edin Terzic deswegen auch zu den Stärken der Berliner befragt. Dort hat der BVB-Coach besonders einen Faktor ausgemacht, der in der Partie in Köpenick wichtig werden wird.

Borussia Dortmund: Standard-Stärke bei Union Berlin eine Gefahr

„Standards sind extrem wichtig und es gibt Mannschaften, da sind sie eventuell nochmal ein wichtigerer Dosenöffner“, meint BVB-Trainer Terzic auf der Spieltags Pressekonferenz. „Union Berlin ist da sehr effektiv. Sie sind da sehr kreativ und haben da immer richtig gute Abläufe“, analysiert der 39-Jährige.

„Es ist ja nicht so, dass sie bei Standrads auf einmal 12 oder 13 Spieler auf dem Feld haben, sondern sie machen es einfach richtig gut“, fügt er scherzhaft an. Auch BVB-Verteidiger Niklas Süle kritisierte das Mannschaftsverhalten bei Standards. Nach dem Spiel gegen den FC Sevilla wurde er deutlich: „Da sehe ich ein Problem bei uns.“ Zurecht, denn der Vizemeister kassierte in der laufenden Spielzeit schon wieder vier Gegentore nach gegnerischen Standards. Die eigene Statistik ist da eher mau: Nach 60 Ecken und 140 Freistößen hat der BVB in dieser Spielzeit noch keinen Treffer erzielt.

Borussia Dortmund: Terzic kündigt Standardtraining an

Im Anschluss kündigte Terzic deswegen extra Trainingseinheiten an: „Wir werden nochmals Standards trainieren und darauf nochmal einen Schwerpunkt draufsetzen. Wir wissen genau, wie das bei Union Berlin gelaufen ist in den letzten Jahren und, dass das häufig der Punkt ist, der das Stadion nochmal begeistert, wenn sie dadurch 1:0 in Führung gehen. Dann wird es schwer.“

„Wir müssen daraus lernen und wollen da besser werden. Wir wissen, dass das ein wesentlicher Faktor sein wird am Sonntag. Deshalb werden wir da nochmal gezielt im Training drauf hinweisen“, fasst der BVB-Chefcoach zusammen.