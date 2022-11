Borussia Dortmund: Diese Worte zu Moukoko wird jeder Fan gerne hören

Da werden die Fans von Borussia Dortmund hellhörig. Es sind die beiden Zukunftsfragen, welche die Anhänger am meisten beschäftigen. Geht Jude Bellingham im kommenden Sommer? Und verlängert Youssoufa Moukoko seinen auslaufenden Vertrag?

Fakt ist: Antworten auf beide Fragen wird es erst nach der WM geben. Beide Youngster von Borussia Dortmund treten beim Turnier in Katar an. Bezüglich Moukoko greift Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun aber weit voraus.

Borussia Dortmund: Moukoko endlich angekommen

Er ist der größte Gewinner einer zum Abschluss verkorksten Hinrunde. Youssoufa Moukoko ist beim BVB endlich angekommen. Hatte er in seinen ersten Profi-Jahren mit diversen Verletzungen zu kämpfen, ist er plötzlich Dortmunds gefährlichster Stürmer.

Weil sich der Transfer von Anthony Modeste als unwirksam entpuppte, rutschte der noch 17-Jährige in die Startelf. Mit sechs Treffern und vier Vorlagen ist er der gefährlichste Spieler von Borussia Dortmund. Die WM-Nominierung durch Hansi Flick ist das Sahnehäubchen auf der Torte.

Borussia Dortmund: Watzke optimistisch

Ein Dilemma für den BVB. Bisher konnte man sich noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Durch die WM-Teilnahme wird der Fokus und das Interesse an Moukoko aber nur noch größer.

Dennoch ist Geschäftsführer Watzke optimistisch. „Es gibt für mich keine andere logische Schlussfolgerung, als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB“, sagte der BVB-Boss jetzt bei „Bild TV“.

„Youssoufa muss sich im Klaren sein“

Pünktlich zum Auftakt der Weltmeisterschaft wird Moukoko 18. Dann könnte er selbst seinen neuen Vertrag unterschreiben. Während er in Katar verweilt wird es allerdings keine Gespräche geben, so viel ist klar.

Trotzdem appelliert Watzke an seinen Schützling. „Youssoufa muss sich im Klaren sein, welcher Klub ihn in diese komfortable Situation gebracht hat“, merkte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund an. „Hier weiß er, dass die Leute auf ihn setzen, dass er von den Fans geliebt wird und dass der Trainer ihn massiv unterstützt.“