Borussia Dortmund: Wechsel-Gerüchte um BVB-Star – jetzt reagiert er deutlich

Zur Rückrunde der vergangenen Saison blühte er bei Borussia Dortmund auf, wurde immer wichtiger und wichtiger. Die Rede ist von Karim Adeyemi. Der Flügelstürmer des BVB konnte neben seinem Tempo auch als Torjäger und Vorlagengeber auf sich aufmerksam machen.

Wenig überraschend also, dass es dann Gerüchte um einen möglichen Abgang gab. Der Star von Borussia Dortmund reagierte jetzt deutlich dazu.

Borussia Dortmund: Wechsel-Gerüchte um BVB-Star

Ist er bald mit Jude Bellingham wieder vereint? Real Madrid soll mehreren Medienberichten zufolge an Karim Adeyemi von Borussia Dortmund interessiert sein. Demnach sind die Madrilenen auf der Suche nach mehr Tempo für ihre Angriffsreihe auf Adeyemi aufmerksam geworden. Es soll sogar schon Kontakt zwischen Real und dem Management des 21-Jährigen gegeben haben.

Doch diese Gerüchte räumte Adeyemi jetzt aus der Welt. „Das habe ich auch im Internet gelesen und war überrascht. Dass es Gerüchte gibt, gehört im Profifußball dazu“, sagte der BVB-Star gegenüber der „WAZ“.

Gedanken über seine spätere Laufbahn macht sich der Nationalspieler nicht. „Darüber mache ich mir keinen großen Kopf. Mein Fokus liegt auf einer Sache: mit Borussia Dortmund unsere Ziele zu erreichen“, betont der Youngster deutlich, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2027 hat.

Adeyemi will zur Europameisterschaft

Zwölf seiner 15 Torbeteiligungen im ersten Jahr bei Borussia Dortmund waren ihm nach der WM- und Winterpause gelungen. Daran will er anknüpfen. „Das vergangene halbe Jahr lief sehr gut für mich – aber meine Rückrunde war noch längst nicht alles. Wir arbeiten daran, dass ich mein Potenzial noch besser ausschöpfen kann, dem Team mit Toren und Assists helfen kann“, so Adeyemi.

Neben einer erfolgreichen Saison mit den Schwarzgelben hat Adeyemi auch noch einen ganz großen Wunsch. Die Heim-EM steht im kommenden Jahr an. Der Flügelstürmer will jetzt in der kommenden Saison mit guten Leistungen beim BVB zeigen, „dass ich auch für die Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler sein kann.“

