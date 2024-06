Borussia Dortmund: Hammer-Wechsel steht bevor! BVB schnappt sich Hummels-Ersatz

Seit einigen Tagen steht fest: Mats Hummels wird ab der kommenden Saison nicht mehr zum Kader von Borussia Dortmund gehören. Der Vertrag des Routiniers wurde nicht verlängert. Deshalb muss mindestens ein neuer Innenverteidiger für den BVB her.

Und Borussia Dortmund scheint auch schon den ersten Abwehrspieler für diese Position gefunden zu haben. Dem BVB habe er bereits zugestimmt, ein Wechsel soll kurz bevorstehen.

Borussia Dortmund: Hammer-Wechsel steht bevor

Borussia Dortmund hat sich den ersten Spieler für die kommende Saison gesichert: Innenverteidiger Waldemar Anton wird den VfB Stuttgart verlassen und hat sich für einen Wechsel zum BVB entschieden, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der BVB zieht eine in Antons Vertrag verankerte Ausstiegsklausel. Diese soll bei mehr als 20 Millionen Euro liegen. Neben den Schwarzgelben soll auch Bayer Leverkusen großes Interesse an Anton gehabt haben. Letztendlich haben die Dortmunder den Zuschlag im Transferpoker gegen den deutschen Meister bekommen.

Nationalspieler schließt sich BVB an

Bereits vor der Europameisterschaft wurde bekannt, dass Borussia Dortmund Anton verpflichten möchte. In den bisherigen Gruppenspielen der deutschen Nationalmannschaft kam er allerdings nicht zum Einsatz, kommt gegen Antonio Rüdiger und Jonathan Tah ran.

Beim VfB Stuttgart hatte er aber einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Vizemeisterschaft in der Bundesliga gelungen ist. Anton verpasste in der abgelaufenen Saison nur eine einzige Partie. Der 27-Jährige war 2020 für rund sechs Millionen Euro von Hannover 96 zu den Schwaben gewechselt und hat seither insgesamt 141 Partien für den VfB bestritten. Für Stuttgart erzielte er in dieser Zeit bisher vier Treffer und bereitete acht Tore vor.

Bei den Dortmundern wird Anton der Ersatz für Mats Hummels. Der langjährige Abwehrchef hat keinen neuen Vertrag bekommen und verlässt den BVB also nach elf Jahren und insgesamt 508 Spielen für die Schwarzgelben. Im Kader der Dortmunder sind aktuell mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle nur zwei etatmäßige Innenverteidiger.