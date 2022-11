Borussia Dortmund nach Wolfsburg-Pleite ratlos: „Relativ unerklärlich“

Nach drei Siegen in Folge gab es für Borussia Dortmund in der englischen Woche beim VfL Wolfsburg einen harten Dämpfer. Mit einer 0:2-Niederlage trat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Dienstagabend schlecht gelaunt die Rückreise an.

Nach dem Spiel haderten die Spieler von Borussia Dortmund mit der eklatanten Chancenverwertung und der schläfrigen Anfangsphase.

Borussia Dortmund nach Pleite ratlos

Durch ein Kopfballtor von Mickey van den Ven in der 6. Minute geriet der BVB beim VfL Wolfsburg verdient in Rückstand. Die Dortmunder brauchten ein wenig, um in die Partie zu kommen und erarbeiteten sich dann zahlreiche Torchancen.

Doch diese wurde einfach nicht genutzt. Nach dem Spiel zeigte sich Neuzugang Niklas Süle im Sky-Interview bedient. „Wir haben gefühlt in den ersten fünf, zehn Minuten nicht einmal den Ball gesehen und sind sehr schlecht ins Spiel gekommen. Das ist relativ unerklärlich. Es ist sehr, sehr häufig passiert in diesem Jahr“, schimpfte der Abwehrspieler mit seinen Teamkollegen.

Süle fügt hinzu: „Ab der 15. Minute haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht und viele Chancen kreiert. Da hatten wir etwas Pech. Es ist uns nicht geglückt, dass wir etwas mitnehmen. Dafür waren ein paar Phasen im Spiel doch zu schlecht. Es war leider zu wenig.“

Borussia Dortmund: Hummels hadert

Und auch Mats Hummels, der für den verletzten Marco Reus die Kapitänsbinde übernahm, haderte mit der schlechten Chancenverwertung. „Wir hatten fünf schlechte Anfangsminuten und waren danach nicht effektiv genug. Vielleicht war es die ausgeglichene Gerechtigkeit dafür, dass wir das Glück in dieser Saison schon zwei, dreimal auf unserer Seite hatten. Wir alle wissen, dass wir nach den Ergebnissen bewertet werden. Man muss das aber alles richtig einordnen. Wir haben besser gespielt als bei unserem Sieg in Frankfurt“, so der Nationalspieler.

Während Borussia Dortmund vorne die Chancen nicht machte, kassierte Keeper Gregor Kobel in der Nachspielzeit durch Lukas Nmecha den zweiten Gegentreffer des Abends.

Für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic geht es bereits am Freitag (11. November, 20.30 Uhr) weiter. Dann gastiert der BVB bei Borussia Mönchengladbach und will für eine Wiedergutmachung sorgen.