Borussia Dortmund bekommt große Probleme – jetzt rächt sich diese Entscheidung

Borussia Dortmund befindet sich nach der jüngsten Pleite in Augsburg in der ersten kleinen Krise unter Trainer Nuri Sahin. Vor allem in der Abwehr leistet man sich immer mal wieder Unsicherheiten, sodass man in der Bundesliga bereits elf Punkte hat liegenlassen.

Obwohl der Trainerstuhl von Sahin derzeit wohl noch nicht wackelt, dürften die vergangenen Ergebnisse bei Borussia Dortmund wohl niemanden zufriedenstellen. Nun droht ein weiteres Dilemma – könnten die BVB-Bosse diese Entscheidung schon jetzt bereuen?

Borussia Dortmund droht personeller Engpass in der Abwehr

Die Entscheidung von Borussia Dortmund, mit lediglich drei gestandenen Innenverteidigern in die neue Spielzeit zu gehen, wurde bereits im Sommer mit teils verwunderten Augen beobachtet. Angesichts möglicher Verletzungen könnte es schnell zu einem personellem Engpass kommen, so war die Befürchtung. Diese könnte sich nun bewahrheiten.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Star packt über bitteren Abschied aus – „Sehr schade“

Denn unter der Woche wurde bereits publik, dass Niklas Süle voraussichtlich mehrere Wochen mit einer Verletzung ausfallen wird. Nun droht dieses Szenario auch bei Waldemar Anton. Denn der 28-Jährige wurde in Augsburg zur Halbzeit mit Beschwerden in der Bauch- und Hüftregion ausgewechselt. Ob und wie lange Anton ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Dennoch könnte nun die Kreativität von Nuri Sahin gefragt sein.

Wer verteidigt neben Schlotterbeck?

Denn dem 35-jährigen BVB-Coach gehen allmählich die Alternativen in der Innenverteidigung aus. Yan Couto fehlt wohl noch bis zu zwei Wochen, Julian Ryerson musste in Augsburg genau wie Anton verletzungsbedingt raus und mit Almugera Kabar fehlt der nächste Innenverteidiger aufgrund einer gelb-rot-Sperre.

Möglicherweise könnte Sahin jetzt auf Emre Can zurückgreifen, der im Defensivbereich vielseitig einsetzbar ist. Aber auch Talent Filippo Mane könnte seine Chance bekommen. Eine Tendenz zeichnet sich bisher nicht ab.