Borussia Dortmund – FC Barcelona im TV und Livestream: Hier siehst du den Königsklassen-Kracher live

Größtes Stadion in Deutschland, Bayern-Jäger und zahlreiche Top-Stars – Borussia Dortmund zählt in Deutschland zu den beliebtesten Klubs. Der BVB hat eine große Fanbase auf der ganzen Welt, die Spiele im TV und Livestream verfolgen Millionen Zuschauer.

Du bist BVB-Fan und willst die Spiele von Borussia Dortmund im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir hier, wie du die Partien deiner Lieblingsmannschaft sehen kannst.

Borussia Dortmund im TV und Livestream bei Sky, DAZN und Co.

Sky, DAZN, Amazon Prime – durch den Abo-Dschungel im Fußball durchzublicken, ist nicht so einfach. Beinahe jedes Spiel von Borussia Dortmund läuft im TV und Livestream bei einem anderen Anbieter. Da der BVB noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist, wird es für die Fans noch komplizierter.

Spitzenfußball im Sonderangebot! Du willst nicht nur die Bundesliga am Freitag und am Sonntag schauen, sondern auch die Champions League? Mit diesem Angebot sparst du jetzt 22% bei DAZN!🛒

Die Bundesliga-Rechte teilen sich Sky und DAZN. Die Begegnungen des Spieltags am Freitag und am Sonntag aus dem Signal Iduna Park zeigt DAZN, die Begegnungen am Samstag – sowohl um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr laufen bei Sky und bei SkyGo in der Konferenz und im Einzelspiel.

Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund im TV und Livestream:

Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr: Borussia Dortmund – FC Barcelona, DAZN

Wer sich aber kein Abonnement leisten will oder kann, der kann auf kostenlose Highlightstreams umsteigen. Zu sehen sind die ARD-Sportschau (Samstag, 18.30 Uhr), ZDF-Sportstudio (Samstag, 23 Uhr), Bundesliga Pur bei Sport1 (Sonntag, 08.30 Uhr). Highlights gibt es auch bei Sky, DAZN und Axel Springer – aber das kostet wiederum.

Sky zum Sparpreis! Du willst alle Samstagsspiele der Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV verfolgen? Hier geht’s zum Angebot von Sky!🛒

Champions League, DFB-Pokal und Testspiele

In der Champions League hält inzwischen DAZN den Großteil der Rechte. Alle Spiele bis auf ein Topspiel am Dienstag laufen bei DAZN. Immer vor der jeweiligen Spielrunde legt der Anbieter fest, welche Begegnung mit deutscher Beteiligung in der Champions League bei Amazon Prime im Livestream gezeigt wird.

Königsklasse am Dienstag zum Spar-Preis! Du willst die Knaller-Partien der Champions League mit Bayern München, Borussia Dortmund und Co. live sehen? Teste jetzt Amazon Prime Video 30 Tage Gratis. Hier geht’s zum Angebot von Amazon Prime! 🛒

Die Spiele im DFB-Pokal laufen weitestgehend ebenfalls im Pay-TV bei Sky. Vereinzelt werden Topspiele aber im ZDF und der ARD übertragen. Zum Glück für viele BVB-Fans wird Dortmund aufgrund der großen Reichweite ausgewählt – so war es auch in der 3. Runde gegen den VfL Bochum (08.02./ZDF), und ebenfalls im Viertelfinale bei RB Leipzig (05.04./ZDF).

Weitere interessante TV-Artikel:

FC Schalke 04 im TV und Livestream

DFB-Pokal im TV und Livestream

Formel 1 im TV und Livestream

Die Testspiele in der Vorbereitung sind in der Regel im Livestream bei Youtube auf dem Kanal von Borussia Dortmund kostenlos für die Fans verfügbar. Hin und wieder überträgt aber auch Sky auf seinem Sender Sky Sport News HD die Spiele im TV oder im Livestream bei SkyGo.

Über die Übertragungen der Spiele von Borussia Dortmund weißt du nun Bescheid. Wir halten dich aber auch über die aktuellen Transfer-News und Gerüchte auf dem Laufenden.>>>