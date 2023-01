Borussia Dortmund: Kehl-Worte lassen aufhorchen – weitere Winter-Transfers beim BVB?

In diesem Transferwinter ist es bislang ziemlich ruhig bei Borussia Dortmund. Mit Julian Ryerson hat der BVB nur einen einzigen Spieler verpflichtet, abgegeben wurde niemand. Bis zum 31. Januar hätte Dortmund noch Zeit, aktiv zu werden.

Große Transferaktivitäten werden von Borussia Dortmund eigentlich nicht mehr erwartet. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl deutete nun aber im Vorlauf des Spiels gegen den FC Augsburg an, dass sich bei Dortmund in den kommenden Tagen durchaus noch was tun kann.

Borussia Dortmund: Transferaktivitäten noch nicht abgeschlossen

Die Verpflichtung von Julian Ryerson kam für viele überraschend und war so auch nicht unbedingt geplant. Nach der Verletzung von Thomas Meunier sah sich der BVB aber gezwungen noch einmal zu reagieren. Damit konnte man zudem einem möglichen Abgang von Meunier im Sommer vorgreifen.

Damit sind die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund aber noch nicht unbedingt abgeschlossen. „Nein, das würde ich so noch nicht unterschreiben wollen, weil ich auch noch nicht ganz genau weiß, was passiert“, antwortete Kehl auf Nachfrage bei DAZN vor dem Augsburg-Spiel.

Neuzugänge dürfen die BVB-Fans aber wohl nicht mehr erwarten. „Vielleicht tut sich auf der Abgabe-Seite noch was. Ein paar Tage haben wir ja noch Zeit“, so Kehl. Aktuell hat Borussia Dortmund mit 33 Spielern den größten Kader in der Bundesliga.

Viel Arbeit für Kehl

Auf Sebastian Kehl wartet in den kommenden Monaten noch ein ganzer Berg Arbeit. Nach der Vertragsverlängerung mit Moukoko laufen jetzt noch sieben weitere Verträge im Sommer aus – unter anderem von Raphael Guerreiro, Mo Dahoud, Marco Reus und Mats Hummels.

Kehl, der im Sommer Michael Zorc beerbte, will in den nächsten Transferphasen seine Handschrift immer mehr einbringen und kündigte Veränderungen an: „Wir werden im Sommer und 2024 noch Transfers landen müssen. Einige Verträge laufen aus. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit an der ein oder andere Stelle neu zu justieren. Wir brauchen trotzdem jetzt erstmal Erfolg. Der Kader hat definitiv eine sehr gute Qualität.“