Borussia Dortmund: Abgangshammer! Star soll Schwarz-Gelb im Winter verlassen

Die aktuelle Krise von Borussia Dortmund hat in den vergangenen Wochen vor allem eines gezeigt: Der Kader, den die BVB-Bosse im vergangenen Sommer zusammengestellt haben, fehlt es an einigen Ecken an Quantität und Qualität. Die Klubverantwortlichen um Sportchef Lars Ricken stehen vor einer großen Herausforderung im Winter.

Borussia Dortmund möchte und muss im Winter-Transferfenster aufrüsten. Um Budget freizumachen und einen größeren Spielraum zu haben, soll ein Spieler im Winter gehen. Sein Abgang soll intern bereits feststehen.

Borussia Dortmund: Malen im Winter endgültig weg?

Schon in den vergangenen Monaten und Jahren ist Donyell Malen immer mal wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Das große Ziel des Niederländers bleibt die englische Premiere League. Wird dieser Schritt im kommenden Winter tatsächlich zur Realität?

Laut der „Bild“ sollen die BVB-Bosse ernsthaft mit dem Gedanken spielen, Malen in der anstehenden Wintertransfer-Periode auf den Markt zu stellen, um mit den erzielten Einnahmen Schwächen im aktuellen Kader zu beseitigen. Denn Fakt ist: Der Kader hat mehrere Baustellen – vor allem in der Defensive.

Dass Malen dem BVB gerne den Rücken zukehren würde, ist ein offenes Geheimnis. Dazu steht er wohl auch bei Trainer Nuri Sahin nicht mehr allzu hoch im Kurs. Zuletzt musste er sich mit der Reservistenrolle begnügen – trotz der großen Verletzungsprobleme der Westfalen.

BVB mit „Minusgeschäft“ bei Malen?

Trotz der schwachen Saison erhofft sich Schwarz-Gelb eine ordentliche Ablöse bei dem Offensiv-Akteur. Konkret ist die Rede von 25 bis 30 Millionen Euro, für die man Malen ziehen lassen würde. Im Vergleich zu er Ablöse, die man 2021 für den Niederländer an Eindhoven bezahlt hat, ist das zwar etwas weniger, doch mit dieser Summe könnte der BVB dennoch einiges anfangen. Damals zahlte man knapp 35 Millionen Euro für Malen.

Weitere News:

So oder so wird Malen seinen Vertrag, der im Sommer 2026 ausläuft, wohl unter keinen Umständen verlängern. Daher bietet sich nur noch jetzt im Winter oder im kommenden Sommer die Gelegenheit, eine ordentliche Ablöse zu erzielen. Dieser Fall soll nun wohl schon im Winter-Transferfenster eintreten.