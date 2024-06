Borussia Dortmund muss machtlos zusehen! Bitterer Abgang steht unmittelbar bevor

Bei Borussia Dortmund laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Die Verantwortlichen wollen durch die Millionen-Einnahmen aus der vergangenen Champions-League-Saison im Sommer mächtig aufrüsten.

Mit Jadon Sancho und Ian Maatsen liefen in der Rückrunde zwei Leihspieler im schwarz-gelben Dress auf, die zu überzeugen wussten. Dementsprechend wünschen sich viele BVB-Fans einen langfristigen Verbleib der beiden Leihgaben. Nun droht Borussia Dortmund jedoch, den Kampf um einen von ihnen zu verlieren!

Borussia Dortmund: Aston Villa mit Interesse an Maatsen

Wie das englische Medium „Telegraph“ berichtet, soll sich der FC Chelsea, zu dem Ian Maatsen nach der EM 2024 wieder zurückkehrt, mit einer Verpflichtung von Aston Villas Jhon Duran beschäftigen. Der Stürmer soll von seinem Verein sogar schon die Erlaubnis erhalten haben, mit dem Klub aus der englischen Hauptstadt zu verhandeln. Das hat wohl auch einen Grund, der Borussia Dortmund gar nicht gefallen dürfte.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Jetzt steht es fest! Entscheidung um Gio Reyna gefallen

Denn wie das Medium weiter berichtet, soll Aston Villa großes Interesse an Ian Maatsen haben. Die BVB-Leihgabe stehe beim Verein aus Birmingham, der in der kommenden Saison in der Champions League spielen wird, hoch im Kurs. Von der Verhandlungsbereitschaft bei Jhon Duran erhoffe man sich bei Villa einen Bonus bei Maatsen.

Chelsea besteht bei Maatsen weiter auf Ausstiegsklausel

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der FC Chelsea jedoch weiter auf die Ausstiegsklausel für seinen Linksverteidiger. Diese soll bei 35 Millionen Euro liegen. Für englische Klubs wie Aston Villa, die in der Regel als sehr zahlungsfreudig gelten, wäre die Bewältigung dieser Ablöse kein Problem. Aber gilt das auch für den BVB?

Das erscheint derzeit eher fraglich. Zwar ist das Transferbudget von Borussia Dortmund in diesem Sommer vergleichsweise groß, jedoch stünden nach einem Maatsen-Transfer wohl nicht mehr allzu viele Ressourcen für andere Transfers zur Verfügung. Es bleibt also spannend, wie dieser Transfer-Poker enden wird.