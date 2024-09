Borussia Dortmund geht wohl leer aus: Bittere Transfer-Pleite für den BVB

Sobald es junge Spieler gibt, die in Europa oder in anderen Teilen der Welt für Furore sorgen, darf Borussia Dortmund auf der Interessenten-Liste nicht fehlen. Der BVB zeigte in der Vergangenheit nämlich immer wieder, dass Talente zu absoluten Topstars werden können. Beispiele hierfür gibt es reichlich.

Doch nicht immer bekommt Borussia Dortmund auch den Zuschlag, so attraktiv das Angebot auch sein mag. Jetzt kassierte der Revierklub eine bittere Abfuhr für einen begehrten Youngster.

Borussia Dortmund geht wohl leer aus

Er ist gerade einmal 17 Jahre alt und hat schon zahlreiche Vereine, die ihn genau beobachten. Dazu zählt auch Borussia Dortmund. Die Rede ist von Vakhtang Salia aus Georgien. Das Top-Talent wird von vielen europäischen Top-Klubs umworben. Neben dem BVB wollte auch der FC Bayern München den Angreifer unbedingt haben.

Was macht Salias so begehrt? Der Youngster hat schon früh sein Debüt bei den Profis von Dinamo Tiflis geschafft und erzielte auch schon seine ersten Tore. Salias ist in der Offensive auf allen Positionen einsetzbar und wurde auch schon als Spielmacher ausprobiert.

In Georgien wird Salia bereits als Nachfolger von Superstar Khvicha Kvaratskhelia gehandelt, der seit Jahren mit Napoli für Aufsehen sorgt. Aber auch bei der Europameisterschaft überraschte die georgische Nationalmannschaft mit tollem Fußball, weshalb der Fokus vieler Vereine in Zukunft sicherlich auf das Land gerichtet sein wird. Kein Wunder also, dass Salia heiß begehrt ist.

BVB kassiert Transfer-Absage

Aber wie Borussia Dortmund auch, kassieren die ganzen Klubs eine bittere Absage. Auch Real Madrid wollte Salia haben. Der bald 18-Jährige hat sich allerdings für einen Wechsel in die Premier League entschieden. Wie britische Medien berichten, hat Newcastle United den Zuschlag für das begehrte Talent bekommen.

Sobald er volljährig ist, soll der Wechsel über die Bühne gehen. Infos über die Ablöse sind derzeit nicht bekannt. Beim Traditionsverein soll Salia einen langfristigen Vertrag unterschreiben.