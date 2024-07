Borussia Dortmund: Haller-Abschied rückt näher – geht jetzt alles ganz schnell?

2022 kam Sebastien Haller für mehr als 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund. Der Ivorer galt als große Sturmhoffnung – er sollte den abgewanderten Erling Haaland ersetzen. Doch seine Zeit beim BVB entwickelte sich zu einem Drama.

Erst die Schock-Diagnose Hodenkrebs inklusive der nötigen Chemotherapie, dann viele kleine Verletzungen und dann der bittere Fehlschuss am letzten Spieltag 2023 gegen Mainz (2:2), an dem Borussia Dortmund die Meisterschaft eigentlich schon in der Tasche hatte. Endet die gemeinsame Reise nach nur zwei Jahren nun schon wieder?

Borussia Dortmund: Besiktas mit konkretem Interesse an Haller

In den kommenden Tagen wird der BVB wohl die Verpflichtung von VfB-Stürmerstar Serhou Guirassy bekannt geben. Seine Ankunft dürfte einen großen Einfluss auf die anderen BVB-Angreifer haben. So wird ein Wechsel von Haller immer wahrscheinlicher. Sowohl der Spieler selbst als auch der BVB sollen einer Trennung offen gegenüber stehen.

Denn auf der einen Seite wirkt es ungewiss, ob Haller zu seiner früheren Top-Form zurückfinden wird, auf der anderen Seite soll er laut „Sky“ mit einem Jahresgehalt in Höhe von angeblich neun Millionen Euro zu den Spitzenverdienern des BVB zählen. Eine Summe, die er mit seinen Leistungen bis dato noch nicht rechtfertigen konnte.

Dazu kommt, dass sich die Interessenten an Haller nun mehr und mehr häufen. Neben dem mexikanischen Erstligisten FC Juarez soll auch der türkische Top-Klub Besiktas Istanbul mit einer Offerte an den 30-Jährigen herangetreten sein.

Haller vor Wechsel in die Süper Lig?

Laut „Sky“ befasse sich Besiktas intensiv mit einer Verpflichtung von Haller und habe Kontakt zu dessen Management aufgenommen. Der Süper-Lig-Klub möchte den BVB-Angreifer gerne verpflichten. Kontakt zum BVB habe es bis dato jedoch noch nicht gegeben. Hallers Vertrag bei Schwarz-Gelb läuft noch bis 2026.

Ob der 30-Jährige bereit für ein Abenteuer außerhalb Europas ist, bleibt allerdings abzuwarten. Das Thema Besiktas könnte in den kommenden Wochen jedoch noch richtig heiß werden. Alles deutet auf einen Sommer-Wechsel des Ivorers hin.