Borussia Dortmund: Vernichtende Kritik an BVB-Stars – „Strahlen keinen Meisterschaftskandidaten aus“

Für Borussia Dortmund steht in der Bundesliga am Sonntag (16. Oktober) das Top-Spiel gegen Tabellenführer Union Berlin an.

Wenn es nach dem ehemaligen Nationalspieler und Real-Madrid-Star Toni Kroos geht, sind die Köpenicker der stärkste Verfolger des FC Bayern im Rennen um die Meisterschaft. Für Borussia Dortmund hingegen gibt es vernichtende Kritik.

Borussia Dortmund: Vernichtende Kritik

„Wenn das jemand ne Zeit lang mitmachen kann, würde ich auch sagen Union“, hob Toni Kroos das Leistungsvermögen von Union Berlin in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ mit Bruder Felix hervor.

Der Real-Star zeigte sich begeistert vom Team von Trainer Urs Fischer, das nicht den Druck habe, in der Tabelle „oben bleiben zu müssen“. Dass Union Berlin tatsächlich nach 9. Spieltagen ganz oben stehen würde, damit hatte wohl kaum jemand gerechnet.

Auch interessant: BVB plant nicht mehr mit IHM! Fans fassungslos: „Bitte nicht“

Für Borussia Dortmund hingegen gibt es Kritik. Der ehemalige DFB-Star sieht den BVB nicht als Meisterkandidaten. Vor allem der Ausfall von Sebastien Haller, der aufgrund seines Hodentumors nicht zur Verfügung steht, ist bitter. Denn so fehle den Schwarzgelben „ein richtig guter Spieler“.

Borussia Dortmund kein Meisterkandidat

Daher sei der BVB „offensiv zu schlecht. Sie strahlen für mich keinen Meisterschaftskandidaten aus“, sagte Felix Kroos. Sein Bruder Toni sieht das genauso.

Dem FC Bayern wird im Podcast ausbleibende Konstanz angekreidet. Für Felix Kroos ist der Rekordmeister derzeit „zu anfällig“ für Punktverluste. Dennoch sind sich beide Brüder einig, dass die Münchener auch in dieser Saison wieder Meister werden.

Es sei denn, es gäbe eine Mannschaft, die schon zehn Punkte Vorsprung hätte und die Fehler des FCB „so richtig ausgenutzt“ hätte. Aber dann die nächste krasse Aussage an den BVB und anderen Teams: „Diese Mannschaft ist halt nicht da.“

Mehr News: Borussia Dortmund jubelt über Millionen-Einnahmen – handelt Kehl im Winter?

Am Sonntag hat Borussia Dortmund die Möglichkeit, den beiden Kroos-Brüdern vom Gegenteil zu überzeugen.