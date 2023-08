Borussia Dortmund: Wechsel könnte endlich in Gang kommen – der BVB wartet schon lange drauf

Bekommt Borussia Dortmund endlich einen Ladenhüter von der Gehaltsliste. Zwischen dem BVB und Thorgan Hazard sollte es einfach nicht sein. Der belgische Nationalspieler konnte im Ruhrgebiet nie richtig durchstarten.

Von Borussia Dortmund bekam er deshalb auch die Erlaubnis, sich einen neuen Verein zu suchen. Lange passierte nichts. Doch jetzt könnte sich ein interessiertes Team beim Vizemeister melden.

Borussia Dortmund und Hazard klappte nie

Rund 25 Millionen Euro bezahlten die Dortmunder 2019 für den Flügelflitzer. Die Bilanz nach vier Jahren ist allerdings durchwachsen. Bei 122 Einsätzen konnte Hazard lediglich 18 Tore erzielen und 21 Treffer vorbereiten. Ein etablierter Stammspieler war er so gut wie nie.

Schon in der vergangenen Rückrunde entschieden sich die Verantwortlichen, den 30-Jährigen zu verleihen. Ein halbes Jahr lief er für die PSV Eindhoven auf, konnte dort nach einem Traum-Debüt aber auch nur noch selten überzeugen.

Gerüchte aus der Türkei

Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund bereit ist, Hazard in diesem Sommer fest abzugeben. Einziges Problem: Bisher fehlte es an einem Käufer. Dieser könnte sich nun allerdings in der Türkei herauskristallisieren.

Wie das türkische Portal „Enganche Sport“ berichtet, soll sich Fenerbahce Istanbul für den Belgier interessieren. Demnach sei Hazard eine Alternative auf der Transferliste. Ein Wechsel hänge aber von anderen Fortschritten des Klubs ab.

Borussia Dortmund: Kleiner Geldregen?

Sollte der Wechsel zustande kommen, dürfte sich der BVB wohl noch über einen kleinen Geldregen freuen. Zuletzt hieß es, dass der Klub maximal bis zu fünf Millionen Euro verlangen würde.

Neben Fenerbahce stand für den Spieler von Borussia Dortmund zeitweise auch ein möglicher Wechsel in die Heimat zu Royal Antwerpen im Raum. Dort scheint das Interesse allerdings etwas abgekühlt zu sein.