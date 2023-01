Borussia Dortmund: Ex-Star vor Bundesliga-Rückkehr? Last-Minute-Wechsel bahnt sich an

Vor anderthalb Jahren verließ Thomas Delaney Borussia Dortmund in Richtung Spanien. Dort steht der Däne noch bis 2025 beim FC Sevilla unter Vertrag. Jetzt könnte es den Ex-BVB-Star aber schon wieder zurück nach Deutschland ziehen.

Thomas Delaney soll laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim stehen und könnte damit schon bald wieder auf seinen Ex-Verein Borussia Dortmund treffen.

Borussia Dortmund: Delaney zu Hoffenheim?

In seiner ersten Saison war Delaney beim FC Sevilla noch gesetzt, seit dem Trainerwechsel im Oktober spielt er aber quasi keine Rolle mehr bei den Südspaniern. Schon vor der WM sagte Delaney in einem Interview im November: „Es ist kein Geheimnis, dass weder für Sevilla als Verein noch für mich persönlich die Dinge so gelaufen sind, wie ich es erwartet habe.“

Der Däne ist unzufrieden, will mehr spielen und soll deshalb auch einem Wechsel offen gegenüberstehen. Und auch beim FC Sevilla wäre man wohl nicht abgeneigt, wenn man einen Abnehmer für Delaney findet. Die Spanier sollen mit dem 31-Jährigen nicht mehr zufrieden sein.

Kurz vor Transferschluss (31. Januar) könnte Delaney deshalb nun nochmal einen anderen Weg einschlagen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die TSG Hoffenheim daran interessiert sein, den Ex-BVB-Star zurück in die Bundesliga zu holen.

Wiedersehen mit dem BVB?

Die Hoffenheimer haben einen Fehlstart hingelegt, wollen kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal nachlegen. Kasper Dolberg (Leihe/Nizza) und John Anthony Brooks (Benfica Lissabon) sind schon da, Delaney soll folgen. Schon am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach wäre er demnach ein möglicher Kandidat.

Am 25. Februar würde es dann schon zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Dann ist der BVB zu Gast in Hoffenheim. Delaney stand von 2018 bis 2021 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. In drei Jahren absolvierte er 88 Spiele, schoss vier Tore und bereitete elf Treffer vor.