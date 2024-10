Borussia Dortmund mischt bei Top-Talent mit – die Konkurrenz ist riesig

Den Start von Borussia Dortmund in die neue Bundesligasaison haben sich die Verantwortlichen des BVB wohl anders vorgestellt. Spielerisch präsentiert man sich alles andere als überzeugend, sodass man bereits acht Punkte hat liegen lassen.

Da kommt die Länderspielpause für Trainer Nuri Sahin gerade recht, um die Fehler der letzten Wochen zu analysieren. In der Chefetage von Borussia Dortmund scheint man sich jedoch schon anderweitig umzuschauen – nun könnte man fündig geworden sein!

Borussia Dortmund: Pavel Sulc im Anflug?

Wie das englische Portal „TBR Football“ wissen will, soll Borussia Dortmund ein Auge auf Pavel Sulc geworfen haben. Während viele Fans bei diesem Namen zunächst einige Fragezeichen im Kopf haben dürften, ist er bei vielen Klubs schon länger auf dem Radar. Der 23-Jährige feierte mit 30 Scorerpunkten aus 49 Spielen in der vergangenen Saison bei Viktoria Pilsen seinen Durchbruch – und bestätigt diese Leistungen nun.

In der laufenden Spielzeit kommt der offensive Mittelfeldspieler in 16 Partien bereits auf neun Scorerpunkte, traf unter anderem beim 3:3-Unentschieden in der Conference League in Frankfurt. Dass Sulc bei diesen Leistungen noch lange in Pilsen bleiben wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich. Führt sein Weg nun nach Dortmund?

Treibt die Konkurrenz Sulc‘ Preis in die Höhe?

Dafür müsste der BVB einige Hürden nehmen. Wie „TBR Football“ weiter berichtet, sollen Top-Klubs wie Manchester City, Bayer Leverkusen oder SSC Neapel ebenfalls an dem Tschechischen Nationalspieler interessiert sein. Zudem soll Pilsen erst dann bereit sein, seinen Starspieler ziehen zu lassen, wenn der Preis stimmt.

Angesichts der großen Konkurrenz im Werben um Sulc erscheint es derzeit unwahrscheinlich, dass sich Borussia Dortmund bei einem möglichen Wettbieten Chancen auf eine Verpflichtung des Spielers ausrechnen dürfte. Der BVB müsste voraussichtlich mit einer attraktiven Perspektive locken, um den Tschechen an Land zu ziehen.