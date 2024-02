Ex-BVB-Profi maximal gedemütigt – bleibt jetzt nur noch ein Ausweg?

Nicht jeder Transfer schlägt gleich direkt ein, doch hier hat es dem Trainer wohl endgültig gereicht: Der 1. FC Köln hat im Sommer 2022 rund 1,5 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwiesen, um sich die Dienste von Steffen Tigges zu sichern. Der Ex-BVB-Stürmer konnte die Erwartungen aber bislang überhaupt nicht erfüllen.

Zuletzt wurde der ehemalige BVB-Profi sogar komplett aussortiert. FC-Trainer Timo Schultz berücksichtigte ihn in den vergangenen Spielen nicht mehr. Bleibt Tigges jetzt nur noch ein Ausweg?

Ex-BVB-Profi maximal gedemütigt

Während die Kölner am vergangenen Wochenende einen mehr als nur wichtigen 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt feierten, war Steffen Tigges nicht einmal im Kader. Der Ex-BVB-Spieler stand zuletzt am 13. Januar beim 1:1-Unentschieden gegen Heidenheim auf dem Platz. Und das gerade einmal für 19 Minuten.

Trainer Timo Schultz hatte ihn unmittelbar nach der 0:4-Pleite gegen Borussia Dortmund, bei der Tigges gegen seinen Ex-Klub nur auf der Bank saß, gestrichen und zur U21 geschickt. Dort konnte der Angreifer ebenfalls nicht überzeugen. In einem Testspiel gegen den Oberligisten FV Engers gewannen die Kölner mit 9:1, doch Tigges blieb ohne Tor oder Vorlage.

Ähnlich wenig erfolgreich lief es auch in der Bundesliga für ihn. In den 13 Pflichtspielen in der laufenden Saison konnte Tigges nicht einmal einnetzen. Und die Situation scheint auch nicht besser zu werden.

Bleibt Tigges nur noch ein Ausweg?

Dabei sah es in der vergangenen Spielzeit für Tigges noch ganz gut aus, als er den BVB verlassen hatte. In 30 Bundesligapartien kam er auf sechs Tore und eine Vorlage. Zahlen, die sich die abstiegsbedrohten Kölner auch in dieser Saison wünschen würden – bislang jedoch vergebens.

In Köln hat Tigges noch einen Vertrag bis 2026. Sollte er weiterhin keine Einsätze haben, bliebe ihm nur noch ein Wechsel als Ausweg. Allerdings gibt es hier ein großes Problem. Aufgrund einer Transfersperre dürfen die Kölner keine neuen Spieler im Sommer verpflichten. Vielleicht kann ja Tigges dann wieder wichtig für den „Effzeh“ werden.