Borussia Dortmund: Star reicht es! Kritik gnadenlos abgeschmettert

Nach dem Ende der Hinrunde in der Bundesliga steht Borussia Dortmund nur auf Platz sechs. Besonders die zwei Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach zum Saisonende trüben die Stimmung bei den Schwarzgelben.

Sommer-Neuzugang Salih Özcan hat sich nun zur ersten Saisonhälfte in seiner Premieren-Saison bei Borussia Dortmund geäußert. Die Kritik an der Mannschaft kann der 24-Jährige dabei nicht nachvollziehen.

Borussia Dortmund: Özcan spricht über Kritik

In einem Interview mit „Sky“ hat Salih Özcan über die enttäuschende Bundesliga-Hinrunde gesprochen. „Wir versuchen in der Rückrunde, es auf jeden Fall besser zu machen“, versprach der Mittelfeldspieler. Er vertraue dabei auch auf die „individuelle Klasse“ der Dortmunder.

Mit der Leistung sei Özcan über weite Teile der Hinrunde hinweg einverstanden gewesen. Zwar seien „ein, zwei Spiele“ dabei gewesen, in denen das Team „nicht gut performt habe“, allerdings habe die Mannschaft auch viele gute Spiele abgeliefert, meint der 24-Jährige. Im Anschluss kündigte der Neuzugang an, wie der BVB in die Rückrunde gehen muss: „Jetzt müssen wir einfach bei uns bleiben und in der Rückrunde das Bestmögliche rausholen“.

Borussia Dortmund muss in der Rückrunde liefern

Vor der Saison hat der Klub selbst als Ziel ausgegeben, im kommenden Jahr wieder in der Champions League spielen zu wollen. Momentan liegt der BVB allerdings zwei Punkte hinter diesen Ansprüchen. Dann ständen die Borussen, sofern sie ein besseres Torverhältnis als Frankfurt hätten, allerdings nur auf dem vierten Platz. Das kann eigentlich nicht das Ziel des Vizemeisters sein.

Es wird für das Team von Trainer Edin Terzic deshalb darauf ankommen, gut in die Rückrunde zu starten. Nach dem ersten Heimspiel im neuen Jahr gegen den FC Augsburg folgt dann das Auswärtsspiel in Mainz, ehe Ende Januar in Leverkusen offiziell die Rückrunde beginnt. Dann sollten die Dortmunder im besten Fall schon einiges an Boden gutgemacht haben in der Tabelle, wenn sie ihre Saisonziele nicht aus den Augen verlieren wollen.