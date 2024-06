Borussia Dortmund: Transfer-Flirt lässt Gerüchteküche brodeln – dieser Satz ist eindeutig

Das Transfer-Karussell ist längst in vollem Gange – doch Borussia Dortmund hält sich auf dem Markt noch vornehm zurück. Der BVB hat einiges vor, der erste Neuzugang lässt aber noch auf sich warten. Nun aber brodelt es gewaltig in der Gerüchteküche.

Auslöser ist Serhou Guirassy. Der Stürmer gilt als heißer Kandidat auf einen Wechsel zu Borussia Dortmund. Nun füttert er dieses Gerücht mit einem Satz, der alle Fans von BVB und auch VfB aufhorchen lässt.

Borussia Dortmund: Guirassy lässt Gerüchteküche brodeln

In Köln ein Flop, in Stuttgart ein Phänomen. Serhou Guirassy hatte in der letzten Saison mit einer unfassbaren Effektivität und Kaltschnäuzigkeit maßgeblichen Anteil an der Champions-League-Sensation der Schwaben nur ein Jahr nach dem Fast-Abstieg. Das weckte Begehrlichkeiten. Viele Klubs haben den Guineer auf dem Zettel.

Ganz weit vorne im Rennen um Guirassy ist der BVB – das ist inzwischen ein offenes Geheimnis. Doch kann sich der 28-Jährige überhaupt einen Wechsel nach Dortmund vorstellen? Ja, stellte er nun gegenüber „Sky“ klar. Ungewohnt deutlich sprach er über einen möglichen Transfer und lässt damit alle aufhorchen.

„Ein sehr großer Verein“

„Borussia Dortmund und besonders Sven Mislintat mögen dich sehr. Ist das ein Klub, zu dem du gehen könntest?“, wurde er am Sky-Mikrofon gefragt. Statt wie unter Profi-Fußballern üblich auszuweichen oder eine klare Antwort zu vermeiden, sagte der Angreifer: „Natürlich! Das ist schließlich ein sehr großer Verein.“ Ebenso erklärte er, es sei noch zu früh zu sagen, dass er mit Stuttgart in der Champions League spielen werde. „Ich bin hier noch unter Vertrag, aber Dortmund ist ein toller Verein“, stellte er klar. „Wir werden sehen.“ Nun sei aber erst einmal Zeit für Urlaub.

Guirassy hat wohl eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die einen Wechsel für die festgeschriebene Summe von 18 Millionen Euro ermöglicht. Geld, dass der BVB spätestens durch den Einzug ins Königsklassen-Finale fraglos auf der hohen Kante hat.