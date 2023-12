Borussia Dortmund: Lösung für das größte BVB-Problem? IHN sollte Kehl auf dem Zettel haben

Wenn Borussia Dortmund das letzte Spiel des Jahres absolvieren wird, steht für die Profis eine kurze Pause an. Für die Verantwortlichen geht die Arbeit dafür erst richtig los. Denn schon bevor das Transfermarkt am 1. Januar 2024 öffnet, wird Sportdirektor Sebastian Kehl sich auf die Suche nach einem Linksverteidiger machen.

Auf der Position hat Borussia Dortmund gerade nämlich ein dickes Problem. Im Januar könnten Kehl und BVB-Coach Edin Terzic noch größere Sorgenfalten bekommen. Deshalb muss unbedingt Verstärkung her. Eine mögliche Lösung könnte dabei ein Top-Talent aus England sein. Ob ihn Kehl auf dem Zettel hat?

Borussia Dortmund: Lösung für das größte BVB-Problem?

Was war die Freude groß, als Borussia Dortmund sich Ramy Bensebaini im vergangenen Sommer geschnappt hat – und das auch noch ablösefrei. Rund sechs Monate später sind Fans und Verantwortliche enttäuscht vom Neuzugang. In allen drei Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League) kommt der Algerier auf eine einzige Vorlage.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Dringender Bedarf auf Problem-Position! DIESE Spieler sollte Kehl unbedingt auf den Schirm haben

Zudem konnte Bensebaini generell mit seinen schwachen Leistungen nicht überzeugen. Hin und wieder half Julian Ryerson auf der linken Seite aus. Allerdings fällt der Norweger nun zwei Monate aus, weshalb Terzic keine andere Wahl hat, als Bensebaini aufzustellen. Im Januar allerdings kommt das große Problem. Bensebaini wird am Afrika-Cup teilnehmen und für einige Spiele nicht zur Verfügung stehen.

Es ist die wohl größte Baustelle im BVB-Kader und deshalb genießt die Verpflichtung eines Linksverteidigers bei den Verantwortlichen höchste Priorität. Das Budget beträgt wohl rund fünf bis sechs Millionen Euro, die Kehl für einen neuen defensiven Flügelspieler ausgeben darf. Ein günstige Lösung könnte aus England kommen.

Kehl sollte Top-Talent auf Zettel haben

Mit Talenten aus der Jugend von Manchester City kennt sich Borussia Dortmund bestens aus. Jadon Sancho holten die Schwarzgelben bereits und der Flügelstürmer wurde zu einem Mega-Star. Ob Kehl auch Tomas Galvez auf dem Zettel hat? Der Youngster spielt in der U19 und U21 von Manchester City und gilt als eins der größten Talente der Akademie des britischen Meisters.

Galvez ist mit seinen 18 Jahren ein absoluter Leistungsträger in den Jugend-Teams. Zudem feierte der technisch starke und flinke Linksverteidiger Anfang des Jahres sein Debüt in der finnischen Nationalmannschaft – damals war er sogar erst 17 Jahre alt. Mit seinen Fähigkeiten wäre er definitiv eine Verstärkung für die BVB-Abwehr. Allerdings kommt es jetzt auf den BVB an, ob Galvez schon einer für den Winter wäre oder erst im Sommer kommen könnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Denn der Vertrag des Finnen läuft in einem halben Jahr aus. Dann wäre er ablösefrei zu haben. Sollte er schon im Winter kommen, müsste eine Ablöse gezahlt werden. Sein Marktwert beträgt laut „Transfermarkt“ derzeit 500.000 Euro.