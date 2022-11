Borussia Dortmund: Im zweiten Anlauf – holt der BVB DIESES Offensiv-Juwel?

Seit dem Abgang von Jadon Sanacho vor zwei Jahren fehlt Borussia Dortmund ein waschechter Flügelspieler im Kader. Jamie Bynoe-Gittens konnte diese Rolle aufgrund seines Alters und einer Schulterverletzung, welche ihn bis zum kommenden Jahr zu einer Pause zwingt, noch nicht ausfüllen.

Nun sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund heiß auf einen neuen englischen Flügelflitzer sein. Die Rede ist von Samuel Iling.

Borussia Dortmund: Neues England-Juwel für den BVB?

In der Vergangenheit hat der BVB einige gute Erfahrungen mit englischen Jugendspielern gemacht. Jadon Sancho, Jude Bellingham oder Jamie Bynoe-Gittens sind dabei die prominentesten Namen. Schon im nächsten Sommer könnte mit Samuel Iling das nächste England-Juwel zum BVB stoßen.

Wie der „Evening Standard“ berichtet, soll der BVB den englischen Flügelspieler schon eine Weile beobachten. Bereits mit 16 hatten die schwarz-gelben-Scouts bereits ein Auge auf ihn geworfen, mit 17 sollte er dann zum Bundesligisten gelockt werden – allerdings ohne Erfolg. Statt ins Ruhrgebiet wechselte der Engländer zu Juventus Turin, welche sich auch gegen den FC Bayern und Paris Saint-Germain durchgesetzt haben. Nun sollen die BVB-Verantwortlichen einen erneuten Vorst0ß bei Iling wagen wollen.

Borussia Dortmund: Wechselt Iling im zweiten Anlauf zum BVB?

Der Vertrag des 19-Jährigen läuft – Stand jetzt – im kommenden Sommer aus. Damit wäre er ablösefrei zu haben. Das würde das Interesse des BVB den Engländer nach Dortmund zu locken nochmals vergrößern, heißt es. Neben der Vertragssituation könnte im Werben um Iling noch etwas für den BVB sprechen: Die guten Erfahrungen mit englischen Spielern.

Sowohl Sancho als auch Bellingham kamen als Talente nach Dortmund entwickelten sich schnell zu Top-Stars. Noch ein Ass im Ärmel des BVB könnte auch Bynoe-Gittens sein. Zusammen mit dem englischen Flügelspieler der Borussia gewann Iling in diesem Jahr die U19-Europameisterschaft. Der Offensivspieler von Turin würde in Dortmund deswegen auch auf bereits bekannte Gesichter treffen.

In der aktuellen Saison kommt Samuel Iling auf zehn Spiele für Juventus Turin. Dabei absolvierte er drei für die erste Mannschaft. In diesen gelangen ihm zwei Torvorlagen – in insgesamt 43 Minuten Spielzeit. Für die Jugendmannschaft des italienischen Klubs gelangen ihm hingegen schon vier Tore und eine Vorlage in sieben Spielen.