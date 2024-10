Borussia Dortmund: Sahin haut nach Zittersieg auf den Tisch – „Das lasse ich nicht zu“

Mit dem knappen 2:1-Sieg über Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli ist Borussia Dortmund vorerst auf Platz vier vorgerückt. Man könnte meinen, dass die Stimmung bei Schwarz-Gelb daher blendend wäre. Doch die abermals fehlende Überzeugung im Spiel wirft nicht nur bei den Fans Fragen auf.

Borussia Dortmund gewinnt viele seiner Spiele im Minimalisten-Stil – doch woran liegt das? BVB-Coach Nuri Sahin ist nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli deutlich geworden und beantwortet eine altbekannte Frage in Dortmund.

Borussia Dortmund: Sahin möchte nichts von fehlender Mentalität wissen

Alle Jahre wieder stellt man dem BVB die Mentalitätsfrage. Das Potenzial der Mannschaft liegt deutlich über den aktuellen Leistungen, derzeit profitiert Schwarz-Gelb vorwiegend von der individuellen Qualität des Teams – der Weg zur fehlenden Einstellung scheint da nicht weit.

Sahin hält das jedoch für Unsinn, wie der BVB-Coach nach dem Spiel deutlich machte. „Diese Mannschaft hat kein Mentalitätsproblem. Um auf diesem Niveau bei Borussia Dortmund zu spielen, kannst du keine schlechte Mentalität haben. Das geht nicht“, so der 36-Jährige.

Doch der Ex-Profi ging noch weiter, haute auf den Tisch und stellte sich deutlich vor seine Mannschaft. „Das lasse ich nicht zu, dass über meine Mannschaft so geredet wird“, so Sahin deutlich. „Nur uns muss klar sein: Wir müssen alle drei Tage Ergebnisse liefern, um eine Top-Mannschaft zu sein“, legte der Cheftrainer nach.

Champions-League-Kracher steht bevor

Fakt ist: Von einer Top-Mannschaft, die konstant liefert, ist der BVB noch ein ganzes Stück entfernt. Am kommenden Dienstag (22. Oktober) gastiert Schwarz-Gelb bei Real Madrid – dort möchte man sich für die Finalniederlage aus der vergangenen Saison (0:2) revanchieren. Dafür bedarf es jedoch einer großen Leistungssteigerung.

Die jüngsten Auftritte in der Champions League dürfen allen Borussen jedoch Grund zur Hoffnung machen. Denn sowohl in Brügge (3:0) als auch gegen Celtic (7:1) konnte man gewinnen, mit Real wartet nun jedoch ein anderes Kaliber auf Sahin und Co. In der Königsklasse zeigt die Mannschaft von Sahin, was sie leisten kann, in der Bundesliga ist davon in dieser noch jungen Saison noch nicht viel zu sehen.