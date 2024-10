Borussia Dortmund: Sahin mit schonungsloser Kritik an sein Team – „Regt mich extrem auf“

Borussia Dortmund hält die Siegesserie am Leben – einmal mehr siegt der BVB an einem Freitagabend vor heimischer Kulisse. Und doch ist die Stimmung an der Strobelallee alles andere als harmonisch und ruhig. Denn der Auftritt der Elf von Nuri Sahin war einmal mehr nicht zufriedenstellend – vor allem für die Fans.

Bis tief in die zweite Hälfte musste Borussia Dortmund um die drei Punkte zittern. Das lag auch an dem Traumtor von St. Paulis Eric Smith in der 78. Minute. Diese Szene ließ Sahin gleich doppelt kochen.

Borussia Dortmund: Sahin hat klare Meinung zum Gegentor

Dieses Tor konnte sich sehen lassen! Smith traf nach einer abgeprallten Flanke aus mehr als 25 Metern ins Glück – kurze Zeit durften die Hamburger von einem Punkt in Dortmund träumen. Nur fünf Minuten später stellte Serhou Guirassy die Führung für Schwarz-Gelb jedoch wieder her und sicherte seinem Team so den nächsten Dreier.

Über das 1:1 wurde im Nachgang jedoch viel diskutiert, denn St. Paulis Oladapo Afolayan stand bei dem Schuss von Smith im Abseits und nahm BVB-Keeper Gregor Kobel recht deutlich die Sicht auf den Schuss – das Tor wurde dennoch gegeben.

Das konnte Sahin überhaupt nicht nachvollziehen. „Dann kassierst du so ein Wahnsinnstor, das für mich ganz klar Abseits ist“, sagte Sahin. Allerdings störte ihn nicht nur die vermeintliche Abseitsposition, sondern auch das Verhalten seines Teams.

Sahin schimpft über Abwehrverhalten seines Teams

Im Vorlauf des Sensationsschusses von Smith hatte der BVB gleich mehrfach die Möglichkeit, den Ball zu klären, die Situation somit zu entschärfen oder gar nicht erst zuzulassen. Das gefiel dem BVB-Coach überhaupt nicht. „Mich nervt, wie wir beim Einwurf verteidigen. Das regt mich extrem auf“, so Sahin.

„Das ist ein Thema, das geht nicht. Das müssen wir besser machen“, legte der Cheftraienr nach. Letztlich war es einmal mehr die Qualität von Jamie Gittens, der die Vorlage zum 2:1 gab und von Guirassy. Überzeugend war der Auftritt von Schwarz-Gelb jedoch nicht.