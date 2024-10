Borussia Dortmund: Ex-Juwel sorgt für Furore – Sahin und Co. schauen genau hin

Auf Borussia Dortmund wartet das bisher wohl größte Spiel der laufenden Saison. Am Dienstag (22. Oktober) ist der BVB im Estadio Santiago Bernabeu gegen Real Madrid gefordert. Eine Mammutaufgabe für die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin.

Während die Vorbereitungen bei Borussia Dortmund auf den Champions-League-Kracher laufen, dürften sich die Blicke der BVB-Chefetage verstärkt auf ein ehemaliges Juwel richten – er sorgt für mächtig Furore!

Borussia Dortmund: Rothe wird für Berlin zum Matchwinner

Tom Rothe hat sich nach seinem Wechsel zu Union Berlin im vergangenen Sommer direkt zum Stammspieler gemausert. Der erst 19-jährige Linksverteidiger ist aus der Startelf von Bo Svensson nicht mehr wegzudenken, schoss gegen Hoffenheim sogar schon sein erstes Tor. In Dortmund dürfte man schon das mit einem staunenden Auge beobachtet haben. Nun setzt Rothe jedoch noch einen drauf.

Denn beim Auswärtsspiel in Kiel, wo Rothe im letzten Jahr eine tolle Saison als BVB-Leihspieler erlebte, avancierte der Linksfuß zum Matchwinner für die Berliner. Nachdem Rothe schon den 1:0-Führungstreffer vorbereitete, machte Rothe in der 89. Minute den Deckel selbst drauf und köpfte zum 2:0-Endstand für Union ein. Es waren die Scorerpunkte zwei und drei für den Youngster.

Rothe dürfte auf dem BVB-Radar bleiben

Geht es für Tom Rothe in Berlin so weiter wie zuletzt, dürfte er auch für Borussia Dortmund wieder zum Thema werden. Denn die Verantwortlichen des BVB handelten beim Transfer des 19-Jährigen im Sommer eine Rückkaufklausel für den Spieler aus. Diese soll bei etwa zehn Millionen Euro liegen. Angesichts der jüngsten Leistungen von Rothe könnte Schwarz-Gelb also ein echtes Schnäppchen machen.

Was der Borussia ebenfalls in die Karten spielt: Rothe selbst äußerte sich jüngst positiv zu einer möglichen Rückkehr nach Dortmund-Brackel. An dem Spieler selbst dürfte eine Rückholaktion also nicht scheitern. Somit liegt der Ball bei Sportdirektor Sebastian Kehl und Co.