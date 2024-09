Borussia Dortmund schaut genau hin: Großer Schock bei CL-Gegner

In der vergangenen Champions-League-Saison standen sich Borussia Dortmund und Real Madrid im Endspiel gegenüber. Lange hielt der BVB gut mit, verlor am Ende dann durch zwei Gegentore doch noch. Bald gibt es die Möglichkeit auf eine Revanche.

Denn am 3. Champions-League-Spieltag gastiert Borussia Dortmund bei Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu. Der spanische Rekordmeister muss aber eine bittere Nachricht verkraften. Der BVB schaut sich die Situation der Madrilenen genau an.

Borussia Dortmund: Schock für CL-Gegner Real Madrid

In der Champions League kommt es zur Neuauflage des Finals von 2024 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Dem Titelverteidiger gelang mit dem 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart ein ebenfalls erfolgreicher Start wie der BVB mit dem 3:0-Erfolg beim FC Brügge.

Am 22. Oktober treffen beide Teams aufeinander. Der spanische Traditionsverein muss dann wahrscheinlich auf seinen absoluten Superstar verzichten: Kylian Mbappe. Der Franzose laboriert an einer Verletzung am Schenkelbeuger seines linken Beines. Damit fällt er vorübergehend aus. Die Rede ist von einem mehrwöchigen Ausfall.

Ob es zum Duell gegen den BVB reichen wird, ist bislang noch unklar. Seinem neuen Klub wird er in einigen wichtigen Partien schon mal definitiv fehlen. Bereits am Wochenende kommt es zum Stadtderby gegen Atletico, ehe das Champions-League-Duell beim OSC Lille folgt.

Real von Verletzungen geplagt

Aber Mbappe wäre nicht der einzige Ausfall bei Real Madrid. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund muss aktuell auf einige Stars verzichten: Eduardo Camavinga (Knieverletzung), Daniel Ceballos (Knöchel), David Alaba (Aufbau nach Kreuzbandriss), Brahim Diaz (Adduktoren) und Daniel Carvajal (angeschlagen).

Die Königlichen hoffen darauf, dass in den kommenden Wochen nach und nach weitere Profis aus ihren Verletzungen zurückkehren und Cheftrainer Carlo Ancelotti wieder zur Verfügung stehen. In solch einer wichtigen Phase braucht der Coach alle seine Spieler in einem optimalen Zustand.

Von langfristigen Ausfällen ist der BVB bislang verschont geblieben. Dortmund-Coach Nuri Sahin kann aktuell aus dem Vollen schöpfen. Das war nicht immer so beim Revierklub.