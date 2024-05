Borussia Dortmund: Jetzt herrscht Gewissheit! Real mit bitterer News vor Finale

Das Champions-League-Finale rückt immer näher! Während Borussia Dortmund das letzte Pflichtspiel gegen Darmstadt bereits absolvierte, muss Real Madrid am Samstag (25. Mai) noch ein letztes Mal in der spanischen Liga ran. Genau eine Woche später steigt dann das Endspiel in Wembley.

In London kämpfen Borussia Dortmund und Real Madrid dann um den Henkelpott. Für den spanischen Meister gibt es jetzt aber eine bittere Nachricht. Cheftrainer Carlo Ancelotti verkündet den Ausfall eines Leistungsträgers.

Borussia Dortmund: Jetzt herrscht Gewissheit!

In den vergangenen Wochen musste Real Madrid zittern und Borussia Dortmund schaute dabei ganz genau hin. Wird Aurelien Tchouameni es rechtzeitig zum Champions-League-Finale am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion schaffen?

Der Franzose hatte sich beim 2:1-Sieg im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse am linken Fuß verletzt. Es wurde ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon im Oktober vergangenen Jahres musste der Mittelfeldstar mit einer ähnlichen Verletzung sechs Wochen lang pausieren. Knapp eine Woche vor dem Endspiel herrscht Gewissheit.

„Er arbeitet individuell, aber bis zum Finale wird er es nicht schaffen. Für die EM könnte er fit werden“, sagte Reals Coach Carlo Ancelotti am Freitag (24. Mai) über den defensiven Mittelfeldprofi.

Bitterer Ausfall für Real Madrid

Ist das vielleicht ein Vorteil für Borussia Dortmund? Denn Tchouameni ist extrem wichtig für Real Madrid. Wann immer er in der Startelf stand, haben die Königlichen in dieser Saison nicht verloren. Zwei Niederlagen gab es für den spanischen Top-Klub in dieser Saison, beide gegen Atletico Madrid und ohne Tchouameni, der von der Bank aus eingewechselt wurde.

Immerhin ist die Europameisterschaft 2024 im kommenden Sommer in Deutschland laut Ancelotti nicht in Gefahr. Im EM-Kader von Trainer Didier Deschamps steht er bereits. Das erste Spiel der Franzosen findet am 17. Juni gegen Österreich in der Düsseldorfer Arena statt.