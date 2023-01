Borussia Dortmund: Talent droht mit Abgang – „Möchte höher spielen“

Dauerbrenner, Strippenzieher – und jetzt auch noch der Gewinner des Winter-Trainingslagers. Ole Pohlmann gibt alles, um sich für die Profis von Borussia Dortmund aufzudrängen.

Mit Blick auf den auslaufenden Vertrag des Talents muss der Edin Terzic zeitig eine Entscheidung treffen. Zeigt er Pohlmann keine Profi-Perspektive auf, könnte der 21-Jährige bald verschwinden. Denn er stellt klar: Er will in die Bundesliga.

Borussia Dortmund: Talent vor Zukunfts-Entscheidung

Seit er im Sommer 2021 nach Dortmund wechselte, hat Ole Pohlmann bei der BVB-U23 kaum ein Spiel verpasst. Kein Wunder – denn seine Entwicklungskurve zeigt steil nach oben. Deshalb soll die 3. Liga auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Er will hoch hinaus.

Bei Schwarzgelb nutzte er zuletzt jede erdenkliche Chance, um sich in das Blickfeld von Edin Terzic zu spielen. Gerade gegen Ende der Hinrunde blühte der Zentrumsspieler auf – egal ob im defensiven oder offensiven Mittelfeld oder gar als Sturmspitze. Auch das Winter-Trainingslager nutzte er für weitere Ausrufezeichen, gilt als der Gewinner der Vorbereitung.

Die Rückrunde wird nun zum Schaulaufen für seine Zukunft. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus. Und weil Pohlmann mehr vor hat, als in der 3. Liga zu spielen, ist nun auch Edin Terzic gefragt. Im Gespräch mit den „Ruhr Nachrichten“ stellt der 21-Jährige klar: „Ich bin hier sehr gut aufgehoben, fühle mich pudelwohl in der Mannschaft. Aber ich weiß auch, dass die 3. Liga nicht das Ziel bleiben soll.“

Durch die Blume schickt er eine Warnung raus und winkt mit dem Zaunpfahl: „Ich möchte irgendwann höher spielen. Am liebsten in der Bundesliga.“ Die Botschaft ist deutlich: Über eine Vertragsverlängerung entscheidet neben den eintrudelnden Angeboten die Perspektive, die Edin Terzic ihm aufzeigen kann. Beinhaltet die zumindest ein Schnuppern am Profikader, dürfte Pohlmann schwach werden.