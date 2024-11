Borussia Dortmund: Hammer-Deal im Winter? BVB nimmt Star ins Visier

Aktuell konzentriert sich Borussia Dortmund voll und ganz auf Bundesliga und Champions League. Dennoch wird im Hintergrund nach möglichen Verstärkungen geschaut. Sowohl für den Sommer 2025, aber auch für die bald anstehende Winter-Transferperiode.

Da könnte Borussia Dortmund in der Premier League zuschlagen. Ein ehemaliger Bundesliga-Star ist bei seinem Klub unzufrieden und will wohl weg. Gerüchten zufolge soll der BVB an einer Leihe interessiert sein.

Borussia Dortmund: Bundesliga-Star im Visier

Die Fans von Borussia Dortmund kennen ihn bestens: Ex-Leipziger Christopher Nkunku hat zu seinen Bundesliga-Zeiten dem BVB oft wehgetan. Zwei Tore und vier Vorlagen gelangen ihm für RB Leipzig in Spielen gegen den Revierklub. Seit 2023 ist der Stürmer beim FC Chelsea unter Vertrag, wurde dort bislang aber nie richtig glücklich.

In der laufenden Saison pendelt Nkunku im Monster-Kader von Chelsea mit über 40 Spielern zwischen Bank und Startelf. Die meiste Spielzeit bekommt er in den – für den Klub – unwichtigen Spielen im EFL-Cup oder in der Conference League. In der Premier League sind die Spielminuten eher bescheiden für den Stürmer.

Deshalb ist für den Winter ein Wechsel geplant. Wie „TEAMtalk“ berichtet, soll der BVB am französischen Offensivspieler interessiert sein. Für die Schwarzgelben soll aus finanziellen Gründen allerdings nur eine Leihe infrage kommen. Demnach soll auch Manchester United interessiert sein. Die besten Karten soll aber Dortmund haben.

Nkunku zum BVB?

Zwar ist Borussia Dortmund mit dem Neuzugang-Duo Serhou Guirassy und Maximilian Beier im Angriff gut aufgestellt, doch mit Nkunku würde nochmal ordentlich Qualität in den Kader von Nuri Sahin kommen. Der 27-Jährige stellte schließlich in Leipzig seine Torjäger-Qualitäten bestens unter Beweis.

Nkunku ist aber nicht nur im Sturm einsetzbar, sondern kann auch auf den Flügeln oder als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Da könnte er sich dann unter anderem mit Jamie Gittens und Julian Brandt duellieren.

Doch bis es so weit ist, wird es wohl noch dauern. Noch ist nichts Konkreteres bekannt. Erst in den kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob an dem Gerücht tatsächlich etwas dran ist.