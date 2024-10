Borussia Dortmund: Verletzungsschock nach Real-Pleite – BVB bangt um Abwehr-Star

Die 2:5-Pleite bei Real Madrid bekommt für Borussia Dortmund womöglich einen noch bitteren Beigeschmack. Schwarz-Gelb verspielte eine 2:0-Führung und fiel in der zweiten Halbzeit in sich zusammen. Zu allem Überfluss hat ein BVB-Star wohl auch noch eine Verletzung davongetragen.

Wie „Sky“ berichtet, habe sich Innenverteidiger Niklas Süle im Spiel gegen das spanische Starensemble verletzt und wird Borussia Dortmund vorerst fehlen. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus. Sowohl für Süle als auch für sein Team wäre dies ein bitterer Rückschlag.

Borussia Dortmund: Süle fällt nach Real-Klatsche wohl aus

Laut „Sky“ hat Süle Probleme am Sprunggelenk mit aus dem Spiel in Madrid mitgenommen. Sein Einsatz bei dem Auswärtsspiel in Augsburg (Samstag, 26. Oktober, 15.30 Uhr) steht auf der Kippe. Ein Ausfall des 29-Jährigen stünde konkret im Raum. In Madrid stand er überraschend in der Startelf.

Zuvor hatte er aufgrund eines Magen-Darm-Infektes wenig trainiert. Das Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:1) verpasste er noch krank, vier Tage später stand er in der Anfangsformation von Chefcoach Nuri Sahin.

Während Süle in den ersten Wochen der Saison gesetzt war, hatte er seinen Stammplatz zuletzt verloren. Gegen Real bekam er mal wieder die Chance von Anfang an zu spielen. Jetzt droht er auszufallen.

Wird dem BVB die Kadertiefe zum Verhängnis?

Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton waren in den letzten Spielen als Innenverteidiger-Duo gesetzt. Das dürfte auch weiterhin Bestand haben. Und doch ist der Ausfall von Süle bitter – schließlich sind Anton, Schlotterbeck und Süle die einzigen drei Innenverteidiger des BVB. Zwar ist auch Filippo Mane wieder fit, doch sollte noch ein weiterer Defensiv-Akteur kurzfristig ausfallen, wird es schnell sehr, sehr dünn.

Weitere News:

Sahin und Co. sind das Risiko vor der Saison eingegangen und haben neben Anton keinen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Ein Ausfall Süles würde die angespannte Situation auf dieser Position unterstreichen.