BVB: DFB-Premiere gegen Stuttgart – Fans werden es sofort bemerken

Das Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 8. Februar, 15.30 Uhr) wird für Borussia Dortmund in vielerlei Hinsicht hochinteressant. Es wird die Premiere von Neu-Coach Niko Kovac sein. Dazu wird es mit Blick auf die Champions-League-Qualifikation ein enorm wichtiges Spiel. Mit einem Sieg würde der BVB mit dem VfB gleichziehen – bei einem hohen Sieg könnte man sogar vorbeiziehen.

Doch auch aus Schiedsrichter-Sicht könnte es zu einer Premiere kommen. Denn ein Pilotprojekt des DFB wird unter anderem beim BVB-Heimspiel gegen Stuttgart zum ersten Mal getestet.

BVB: Schiedsrichter-Durchsagen nach VAR-Entscheidung

Bei einer kniffligen Szene könnte es besonders spannend werden. In insgesamt neun Stadien der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden die Schiedsrichter in bestimmten Situationen ihre Entscheidungen über die Stadionlautsprecher verkünden. Das Westfalenstadion ist eines der ausgewählten Stadien.

„Der Schiedsrichter wird das Publikum immer dann ansprechen, wenn er eine Entscheidung am Monitor in der Review Area am Spielfeldrand überprüft hat oder wenn er auf Hinweis des Video-Assistenten eine Entscheidung ändert. Diese Durchsage erfolgt über das Mikrofon des Schiedsrichter-Headsets und wird über die Stadionlautsprecher hörbar sein“, schreibt der BVB in einer Pressemitteilung.

„Der Unparteiische wird dabei die Zuschauer darüber informieren, welche Spielszene überprüft wurde, zu welchem Ergebnis die Überprüfung geführt hat und wie die endgültige Entscheidung lautet“, heißt es weiter.

VAR-Premiere schon gegen Stuttgart?

Die Technik ist bereits zweimal zum Einsatz gekommen – beide Male in Leverkusen. Erst beim Ligaspiel der Werkself gegen die TSG Hoffenheim (3:1) und im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln (3:2). Auf anderen Plätzen wartet die neue Technologie noch auf den ersten Einsatz.

Die Testphase läuft bis zum Ende der laufenden Saison. Sollte es also gegen den VfB nicht zu einem VAR-Einsatz kommen, dürfte es spätestens in eines der nächsten BVB-Spiele zu dieser Premiere kommen.