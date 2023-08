Borussia Dortmund: Große Freude bei den Fans – BVB präsentiert neues Auswärtstrikot

Lange Zeit mussten die Anhänger von Borussia Dortmund auf das neue Auswärtstrikot ihres Vereins warten. Doch nun ist es endlich so weit – pünktlich zum ersten Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison hat Schwarz-Gelb das neue Shirt präsentiert.

Schon seit einigen Wochen kursierten Bilder des möglichen Trikots im Internet – eine offizielle Vorstellung seitens Borussia Dortmund ließ jedoch noch auf sich warten. Nun ist das Trikot für alle Fans des BVB verfügbar.

Borussia Dortmund: Neues Auswärtstrikot vorgestellt

Aufgrund der Leaks im Internet war das Auswärtstrikot für die schon laufende Spielzeit eigentlich schon bekannt. Nun dürfen sich die Borussen-Fans jedoch auch über die offizielle Bestätigung des Vereins freuen.

Unter dem Motto „Am Borsigplatz geboren“ stellte der BVB am Freitag (25. August) das Trikot vor. Wie schon in der Vergangenheit ist es schwarz gehalten. Dazu ist in Grau die Silhouette des Borsingplatz zu sehen – passend zu dem Motto des Shirts.

Sowohl das Puma- als auch das das BVB-Logo sind gelb, das 1&1-Logo weiß. Die Ärmel des Trikots sind ebenfalls teilweise in gelb gehalten – ein durchaus gelungener Kontrast zu den schwarz-grauen Grundfarben des Trikots. Ab sofort ist das Trikot in BVB- und Puma-Shops erhältlich.

Positive Fan-Reaktionen auf neuen Dress

Als die ersten Leaks des Auswärtstrikots im Internet die Runde machten, waren viele BVB-Fans enttäuscht. In den vergangen Jahren waren die schwarzen Trikots der Borussia stets ein Renner. Im Vorfeld bahnte sich an, dass dieses Szenario bei dem neuen Trikot nicht eintritt.

Doch die Resonanz auf das Trikot nach der offiziellen Bekanntgabe und der Präsentation waren besser als gedacht. Viele Fans haben sich direkt in das neue Shirt „verliebt“, wie ein Fan auf Twitter schreibt. „Ich war zunächst skeptisch, muss aber sagen, dass es sehr gelungen ist“, schreibt ein anderer.