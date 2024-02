Borussia Dortmund: Transfer-Doppelschlag offiziell! Schwarz-Gelb verliert zwei Top-Talente

Borussia Dortmund verkauft am letzten Tag des Winter-Transferfensters gleich zwei Top-Talente aus den eigenen Reihen. Während sich der eine Wechsel schon seit mehreren Wochen angekündigt hatte, kommt der andere Transfer recht überraschend.

Sowohl Innenverteidiger Hendry Blank als auch Angreifer Julian Rijkhoff haben Borussia Dortmund auf den letzten Metern der Winter-Wechselperiode verlassen. Das machte der Pottklub am Donnerstagabend (01. Februar) offiziell.

Borussia Dortmund: Blank-Wechsel zu RB Salzburg perfekt

Sein Bundesliga-Debüt vor knapp zwei Wochen in Köln (0:4) war äußert vielversprechend. Viele BVB-Fans waren von Blank begeistert und sahen in ihm eine echte Alternative zu den drei anderen Innenverteidigern, die der BVB noch im Kader hat. Umso überraschender kommt sein Wechsel zu RB Salzburg.

„Hendry ist proaktiv mit dieser sehr kurzfristigen Transferabsicht auf uns zugekommen. Er möchte bereits jetzt so viel Spielpraxis wie möglich auf höchstem Niveau sammeln und dafür diesen neuen Weg einschlagen“, erklärt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. Laut des „Kickers“ kassiert der amtierende Vizemeister bis zu sieben Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen.

++ Borussia Dortmund: Bittere Karriere-Wende für BVB-Star? Jetzt wird es richtig ernst ++

„Ich hatte viereinhalb tolle Jahre in Dortmund, in denen ich es aus der Jugend über die U23 bis zu den Profis geschafft habe. Mein Bundesliga-Debüt war ein ganz besonderer Moment und hat mir einmal mehr gezeigt, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung in Salzburg und bin den Verantwortlichen des BVB sehr dankbar, dass sie mir diesen Schritt ermöglicht haben“, betonte der Youngster in der Pressemitteilung des BVB selbst.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rijkhoff kehrt zu Ajax zurück

Doch damit nicht genug für Schwarz-Gelb: Auch Top-Talent Rijkhoff verlässt den BVB. Der Niederländer kehrt nach drei Jahren bei Borussia Dortmund zu Ajax Amsterdam zurück. Dort hatte das Offensiv-Ass bereits von 2012 bis 2021 gespielt. Laut mehreren Medienberichten beläuft sich die Ablösesumme auf etwa anderthalb Millionen Euro.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

„Julian hat während seiner Zeit in der U19-Mannschaft eine beeindruckende Rolle gespielt und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet. Wir möchten ihm herzlich für seinen Einsatz und seine professionelle Einstellung danken. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine zukünftige sportliche Karriere nur das Beste und viel Erfolg“, betonte Lars Ricken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

Der 19-Jährige wurde zweimal Torschützenkönig und erreichte zweimal das Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. In der Saison 2021/22 gewann er mit der U19 den Titel. Den Sprung zu den Profis gelang ihm allerdings nicht. Einer der Gründe für seinen Wechsel dürfte die schwierige Perspektive bei den BVB-Profis gewesen sein.